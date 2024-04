L'estatua del rei Jaume II ha rebut aquest dissabte la tradicional ofrena floral amb motiu de l'aniversari de la fundació poble d'Alaior, que enguany arriba als 720 anys. En aquesta ocasió, la corporació municipal ha estat acompanyada pel batle de Badalona, Xavier Garcia Albiol, que ha estat convidat com a ponent de l'acte institucional.

L’origen de la ciutat que avui coneixem com Alaior data de l’any 1304, quan el rei Jaume II de Mallorca va adquirir l’antiga alqueria Ihalor, al voltant del pujol on avui es troba l'església de Santa Eulàlia, i d’on s’origina el nom actual del municipi.

L'ofrena ha estat presidida pel batle José Luis Benejam a l'espai de Dalt es Fossar i ha comptat amb la participació de la resta de regidors de l'Ajuntament, autoritats militars i ciutadans que s'han volgut sumar a la commemoració.

Una vegada col·locada la corona de flors, la clarinetista Gibet Pons, ha fet sonar unes notes per a tots els assistents a l’acte.

Albiol i el municipalisme

Xavier Garcia Albiol ha estat convidat per donar la conferència de l'acte institucional, a les vuit del vespre al Convent de Sant Diego, i compartir la seva experiència sobre el municipalisme estant al capdavant d'una batlia. La xerrada es titula «El repte de governar una ciutat per sobre d'ideologies».

El batle de Badalona s'ha mostrat «molt honrat» per la invitació de l'Ajuntament d'Alaior, una cita que no s'ha volgut perdre tot i haver estar ingressat a l'hospital fa només uns dies per una afecció cardíacada i haver estat aconsellat pels metges de reduir la seva agenda pública.