La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, reconoció este miércoles que el trabajo a nivel comunitario para erradicar la violencia contra las mujeres y alcanzar la igualdad de género «está lejos de concluirse» y propuso consagrar el principio de que «no significa no» en la legislación europea.

«Sé que esta casa apoya nuestra propuesta para combatir la violencia contra las mujeres. Quiero que consagremos en la ley otro principio básico: que no significa no. No puede haber auténtica igualdad sin ser libres de la violencia», dijo Von der Leyen durante su discurso del Estado de la UE ante el Parlamento Europeo.

La propuesta, de la que no dio más detalles, arrancó el primer aplauso del hemiciclo en su discurso. Von der Leyen aseguró que durante su legislatura «se han concluido 'dossieres' que muchos pensaban que estarían bloqueados para siempre», como la directiva de mujeres en juntas de empresas o la adhesión de la Unión Europea al Convenio de Estambul, así como la directiva sobre transparencia salarial basada en el principio de que el mismo trabajo merece el mismo sueldo.

«Nuestro trabajo está lejos de concluirse y debemos seguir impulsando el progreso unidos».