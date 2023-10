El presidente israelí responsabiliza del ataque a toda la Franja de Gaza

El presidente de Israel, Isaac Herzog, responsabilizó este jueves a toda la Franja de Gaza del ataque perpetrado el sábado por Hamás y justificó los intensos bombardeos en el enclave. «Hay una nación entera ahí afuera (en referencia a la Franja de Gaza) que es responsable. Que los civiles no estaban al tanto, no están informados de lo que iba a pasar, es completamente falso», aseveró el presidente. Según el mandatario, los gazatíes hubieran podido «luchar contra el régimen maligno que tomó a Gaza en un golpe de Estado», refiriéndose al movimiento islamista Hamás, que tomó el poder de facto en el enclave palestino en 2007, enfrentándose al partido del presidente palestino, Mahmud Abás, quien gobierna partes reducidas de Cisjordania ocupada a través de la Autoridad Nacional Palestina.

En siete días de guerra, el intercambio de fuego continúa. Herzog aseguró que el número de muertos israelíes que ha dejado esta guerra es inédito desde el Holocausto, y se mostró muy disgustado cuando varios periodistas lo cuestionaron sobre los castigos colectivos sobre la población gazatí, como los bombardeos generalizados y la decisión de Israel de bloquear completamente el suministro de electricidad, alimentos e insumos médicos a la Franja. «Todos ustedes estuvieron ahí, ustedes lo vieron, y ahora empiezan con la retórica sobre crímenes de guerra ¿De verdad? ¿Es en serio?», cuestionó el mandatario. «Se me preguntó acerca de civiles no implicados con Hamás, y con todo respeto, si tienes un misil en tu maldita cocina y quieres dispararlo hacia mí, ¿tengo derecho a defenderme? Sí, esa es la situación», sostuvo. «Esos misiles están ahí. Los misiles llegan desde sus cocinas hasta mis niños», recalcó, al asegurar que la ofensiva militar de Israel busca «asegurarse que Hamás no pueda repetir esto nunca más».

El mandatario puntualizó que «Israel actúa según el derecho internacional, cada operación es asegurada, cubierta y revisada». «Con todo respeto, realmente creo que esto está totalmente fuera de contexto. ¿Qué quieren que hagamos? Les decimos «salgan» y combatimos», dijo Herzog, haciendo referencia a los avisos que en ciertas ocasiones emite el Ejército para que los civiles en Gaza evacúen los edificios que serán bombardeados.

Visita del secretario de EEUU

Por otra parte, el secretario de EEUU, Antony Blinken, ha garantizado el apoyo del país norteamericano a Israel durante un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el marco de su visita al país. «Estamos aquí. No vamos a irnos a ninguna parte», ha manifestado el jefe de la diplomacia estadounidense, que ha incidido en que «mientras Estados Unidos exista, Israel nunca tendrá que defenderse solo». Blinken ha recordado su propia experiencia como judío: «Entiendo a nivel personal lo que implican las masacres perpetradas por Hamás para los judíos israelíes y para los judíos en todas partes». «Es imposible para mí mirar las fotos de las familias muertas y no pensar en mis propios hijos. Este ha sido solo uno de los innumerables actos de terror de Hamás, que nos recuerda lo peor de Estado Islámico».

Aliado

Aseguró que los civiles de Gaza no son el objetivo de los ataques israelíes y acusó a Hamás de usarlos como «escudos humanos» ante los bombardeos de Israel. Ha afirmado que EEUU «está cumpliendo su palabra» y que se han entregado equipos para «reponer» el sistema de defensa aéreo ‘Cúpula de Hierro’. Además ha informado que viajará a Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Qatar para «continuar presionando para que ayuden a evitar que el conflicto se extienda». En otro orden, el Gobierno británico anunció que enviará buques y aviones militares al Mediterráneo oriental para respaldar a Israel y «reforzar la seguridad regional». EEUU también anunció el envío de un portaaeronaves, un destructor y munición a Israel para «proteger al pueblo israelí».