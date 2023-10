El Palacio de Versalles ha evacuado este martes a sus visitantes por motivos de seguridad y permanecerá cerrado durante el resto de la jornada, según ha informado la dirección del monumento histórico en la red social X. BFM TV, citando fuentes policiales, ha afirmado que un equipo de artificieros estaba de camino al lugar. El 14 de octubre, un día después de la muerte de un profesor en un atentado islamista, varias alertas de bomba -que resultaron ser falsas- obligaron a evacuar el Museo del Louvre, el Palacio de Versalles y la estación de tren Gare de Lyon de París.

Estas diversas alertas se producen en un momento en que se han reforzado las medidas de seguridad en Francia por el conflicto entre Israel y Hamás, y en particular por el atentado yihadista el pasado viernes en un liceo de Arras, en el que un terrorista ruso originario del Cáucaso asesinó con un arma blanca a un profesor e hirió a otras tres personas del centro. El Gobierno francés elevó entonces el dispositivo de seguridad, en particular con el despliegue de 7.000 militares de la misión antiterrorista Centinela en apoyo de las fuerzas del orden. Este lunes por la mañana, cuando se tenían que reanudar las clases tras el atentado, el mismo liceo Gambetta fue desalojado por otro aviso de bomba. Como en los otros casos, los artificieros no encontraron ningún artefacto.

Por su parte, el hombre detenido por el asesinato el pasado viernes de un profesor en un instituto del norte de Francia se había grabado en vídeo para anunciar el ataque y proclamarse leal al grupo terrorista Estado Islámico, lo que acreditaría la motivación terrorista en un apuñalamiento que dejó también otros tres heridos. Para los investigadores, se trata de una acción preparada con tiempo, informan fuentes del caso a Franceinfo. La Policía ha encontrado un vídeo y una grabación de voz de reivindicación en el móvil del sospechoso, aunque por ahora no se tiene constancia de su difusión en Internet. Ya bajo custodia, el detenido no ha dado muestras de asumir los hechos y, de hecho, se ha mostrado «provocador» e «insolente» en sus declaraciones. Las autoridades también han examinado su entorno más cercano y tanto un hermano pequeño como un primo han comparecido ya ante un juez de instrucción.