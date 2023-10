Egipto comenzó este jueves a reparar el camino y el cruce de Rafah, que conecta la península de Sinaí con la Franja de Gaza, a la espera de la ansiada apertura del paso para que se pueda entregar la ayuda humanitaria que lleva días esperando en camiones al enclave palestino, asediado por Israel en represalia por el ataque de Hamás. Una fuente de seguridad egipcia, que pidió el anonimato al no estar autorizado a hablar con los medios, aseguró a EFE que hay trabajadores egipcios con maquinaria que han comenzado a «pavimentar y reparar las carreteras hacia el cruce de Rafah y dentro del cruce».

Estos trabajos de reparación se producen para arreglar los daños producidos por los cuatro bombardeos israelíes que han impactado en el lado palestino de la frontera, lo que ha hecho imposible que se pueda pasar por esa parte, además de que Israel no daba el permiso para que ingresaran los vehículos. Pero todo cambió ayer cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acordó con sus homólogos israelíes y egipcios, Benjamín Netanyahu y Abdelfatah al Sisi, que se abriera el cruce para la entrada de ayuda. Ninguna de las fuentes consultadas por Efe ha indicado que la apertura del cruce esté confirmada para este viernes, pero la fuente de seguridad egipcia indicó que el paso sí podrá estar listo para que entren los camiones a partir de mañana.

Biden dijo también que serán 20 camiones con ayuda humanitaria los que entrarían en primer lugar, aunque la fuente de seguridad aseguró que aún no se ha fijado la cantidad de ayuda que se entregará y la cuestión sólo depende de la velocidad de la entrada de los camiones y de la disponibilidad de los almacenes para estas ayudas en la Franja de Gaza. El mandatario estadounidense también advirtió que si el grupo islamista Hamás intercepta la ayuda, ésta se cortará, pero que si los camiones llegan a la población civil como está previsto, entonces Egipto permitirá que entre más.

El Gobierno egipcio ha reiterado que el cruce está abierto por la parte egipcia, pero por el lado palestino está cerrado porque no contaba con el permiso de Israel y por la necesidad de reparar el daño de los bombardeos. El lado palestino del paso de Rafah fue atacado incluso cuando los obreros estaban trabajando para repararlo, lo que provocó que cuatro trabajadores egipcios resultaran heridos, reveló el ministro de Exteriores egipcio, Sameh Shukri. Impotencia, pero algo de optimismo Centenares de camiones con ayuda humanitaria continúan esperando desde hace días en el cruce tras haber viajado de Al Arish, lugar designado por el Gobierno egipcio para la descarga de ayuda a Rafah.

Los voluntarios de las ONG egipcias de la coalición Alianza Nacional para el Desarrollo Civil, presentes en Rafah, se sienten impotentes al ver que los días pasan sin poder entrar con la ayuda al enclave, aunque ahora ven un hilo de esperanza tras el anuncio de Biden, aseveró por teléfono la fundadora de la ONG Mersal Foundation, Heba Rashed, cuyo equipo se encuentra en Rafah.

«Los voluntarios estaban muy entusiasmados por ir a Gaza para ayudarles allí con lo que sea, pero pasa un día tras otro, y están decepcionados y enfadados porque se sienten impotentes, porque quieren ayudar y tienen en su posesión las ayudas, pero no pueden entrar», apuntó Rashed, cuya ONG forma parte de la coalición humanitaria egipcia. Aún así, señaló «nadie quiere irse» y le han dejado claro que no se irán del cruce, el único que no está controlado por Israel, hasta poder entregar las ayudas.

«Estamos todo el día con los móviles en nuestras manos, esperando cualquier señal para movernos», aseveró la directora de la ONG, que lleva «dos camiones de medicamentos y materiales sanitarios, así como un equipo de médicos, enfermeros y paramédicos que se fueron para recibir a los heridos en Rafah o entrar en Gaza para ayudar». No obstante, afirmó que ahora hay un hilo de esperanza y optimismo entre su equipo y el centenar de voluntarios que llevan días esperando en el paso tras el anuncio de Biden. Al menos 3.785 personas han muerto y más de 12.493 han resultado heridas por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, el 7 de octubre, informó el Ministerio de Sanidad en el enclave. Este jueves se cumplen trece días de guerra, en los que Israel no ha cesado de bombardear Gaza tras el ataque sorpresa de Hamás, que ha dejado más de 1.400 muertos y más de 4.000 heridos en territorio israelí, donde la organización sigue lanzando cohetes.