El expresidente de Argentina Mauricio Macri (2015-2019) declaró este viernes que el «cambio» liderado por el libertario Javier Milei con vistas a la segunda vuelta electoral es «el único camino que tiene Argentina hoy». En una entrevista con Radio Mitre, el cofundador y referente del partido Propuesta Republicana (Pro) -que integra la coalición Juntos por el Cambio (centroderecha)- indicó que «la prioridad sigue siendo el cambio» respecto al peronismo gobernante y que él respalda al líder de La Libertad Avanza (ultraderecha) «sin nada a cambio».

Mauricio Macri ha afirmado que el candidato oficialista a la Presidencia, Sergio Massa, «es más de lo mismo», en alusión al gobierno peronista y a la influencia de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y que «siempre» le mintió. «Es más de lo mismo. Lamento decirles cuántas veces me mintió Sergio Massa, todo lo que nos ha dicho 28 veces... A mí (Javier) Milei no me mintió una sola vez», señaló el referente del Pro, integrante de la coalición Juntos por el Cambio (centroderecha).

La candidata de la coalición opositora, Patricia Bullrich, salió tercera en la votación del domingo, con un 23,83 % de los votos, por detrás del oficialista Sergio Massa (36,28 %) y de Javier Milei (29,98 %), quienes contenderán en la segunda vuelta presidencial el próximo 19 de noviembre. En este contexto, el «apoyo» al libertario Javier Milei para la segunda vuelta electoral, explicitado por el exmandatario argentino y la excandidata de Juntos por el Cambio es «incondicional», afirmó este viernes el que fuera presidente de Argentina entre 2015 y 2019.

«Vamos a hacer un apoyo y no un acuerdo, un apoyo incondicional. No es a cambio de nada», señaló en una entrevista con Radio Mitre el cofundador y referente del partido Propuesta Republicana (Pro) -que integra la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio-. Macri declaró que «la prioridad sigue siendo el cambio» respecto al peronismo gobernante y que el candidato de La Libertad Avanza (ultraderecha) es «el único camino que tiene Argentina hoy» con vistas a la segunda vuelta presidencial, que tendrá lugar el 19 de noviembre.

El artífice del encuentro en el que Bullrich cerró su apoyo explícito a Milei para la segunda vuelta, reconoció que la división en la «oferta del cambio» ante el electorado argentino perjudicó a su formación, especialmente entre la juventud, y con «humildad» aceptó que «la gente optó antes para conducir el cambio» al economista libertario. No obstante, el expresidente argentino resaltó que el proceso de primarias vivido en su formación, en el que Bullrich se impuso al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, «no funcionó» y que «eso le permitió a Javier crecer en su propuesta».

Sobre el encuentro celebrado el martes 24, dos días después de las elecciones y uno antes de que Bullrich anunciara en una rueda de prensa su apoyo a Milei, Macri resaltó que fue una reunión entre «gente preocupada por el futuro» de Argentina y «para que vuelva una esperanza» al país. «No hemos pedido nada, no venimos acá a ese toma y daca. Estamos para colaborar en lo que sea por el futuro de la Argentina, pero no se habló de ningún cargo. Las simpatías de Milei con gente de nuestro espacio corre por parte de él», aseveró el expresidente.