El Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha denunciado la oleada de ataques lanzada este miércoles por Rusia contra decenas de ciudades de Ucrania, y ha advertido de que «otras crisis» no desviarán su atención. «Moscú no debería hacerse ilusiones: otras crisis no desviarán nuestra atención sobre Ucrania», ha aseverado el representante de la diplomacia comunitaria en una publicación en su perfil oficial de la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

De esta forma, Borrell ha recalcado que, a pesar del estallido y a la rápida escalada de violencia en Oriente Próximo entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la UE sigue atenta a lo que acontece en Ucrania. «La agresión rusa contra Ucrania ha alcanzado un nuevo pico de crueldad, con más de cien ciudades y pueblos atacados en 24 horas», ha lamentado Borrell, quien ha asegurado que el apoyo de la UE a Kiev continuará «tanto como sea necesario». Al menos seis personas han muerto y una veintena han resultado heridas después de que las fuerzas rusas hayan lanzando a lo largo de la última noche y en la mañana del miércoles los ataques más intensos en lo que va de año. Durante estas últimas horas, un total de once provincias han sido alcanzadas por los misiles rusos, entre ellas la de Poltava, donde una refinería de petróleo en Kremenchuk ha sido alcanzada, produciéndose un incendio que ya ha sido extinguido. Chernígov, Zaporiyia, Sumy o Kirivogrado, donde su red ferroviaria se ha visto dañada por los ataques, han sido otras de las provincias bajo el punto de mira de los rusos.