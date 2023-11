El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este martes que ha quedado «muy claro» que Israel no puede hacer más declaraciones «falsas» contra el Gobierno de España, como las que provocaron la reciente crisis diplomática entre los dos países. «Lo que desde luego ha quedado muy claro es que no deben producirse nunca más, ni hacia el presidente del Gobierno (español, Pedro Sánchez) ni hacia ningún miembro del Gobierno, declaraciones falsas que son totalmente inaceptables», señaló Albares ante la prensa a su llegada a una reunión de la OTAN en Bruselas. Preguntado por si consideraba que la tensión diplomática con Tel Aviv no volverá a repetirse, indicó: «Yo no puedo hablar en nombre de terceros».

La crisis se desencadenó la pasada semana después de que Sánchez visitara Israel, donde pidió la creación de dos Estados y que ese país cumpla con el derecho internacional en su respuesta a los ataques del movimiento islamista Hamás en suelo israelí, así como que pueda llegar ayuda humanitaria a Gaza. Esto provocó la protesta de Israel, que convocó a la embajadora española en ese país por considerar que las palabras del jefe del Ejecutivo español constituían «un apoyo al terrorismo». En respuesta, Albares también convocó a la embajadora israelí en Madrid al calificar de «especialmente graves» las acusaciones de Israel. «Ayer tuvimos la oportunidad de recordar a la embajadora de Israel y nuestra embajadora en Israel, también cuando fue convocada, todo aquello que hemos venido diciendo y haciendo por Israel y las víctimas del ataque terrorista de la organización terrorista Hamás, con las que nos sentimos totalmente solidarios», dijo Albares, en alusión también a las palabras expresadas por Sánchez en Israel. El ministro español dijo que «cómo no va a ser de esa manera», cuando España ha perdido a dos de sus ciudadanos en esos ataques de Hamás. «Desde luego no vamos a aceptar ninguna declaración más de ese tipo», recalcó, y consideró que el asunto «ha quedado suficientemente clarificado y que no se van a tolerar más declaraciones en ese sentido». Albares recordó que hoy en la OTAN se va a hablar precisamente de la vecindad sur, que España siempre ha pedido considerar dentro de la perspectiva de seguridad de la Alianza de «360 grados».

«Conocemos perfectamente esas amenazas que provienen desde el sur. La opinión y la participación que hoy voy a tener en este tema va a ser muy, muy relevante», comentó. Por otra parte, señaló que Ucrania será «el gran tema» de los debates y que prevé mantener una reunión bilateral con su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba, con quien tratará «los aspectos de la Alianza» y «la posible apertura de negociaciones y la ampliación de la Unión Europea a Ucrania», algo a lo que España «es realmente, y siempre lo ha sido, favorable».