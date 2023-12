El conflicto en Ucrania, sus implicaciones en el sudeste asiático con el apoyo a Putin de China y Corea del Norte o la confrontación entre los regímenes autoritarios y los democráticos son las principales preocupaciones del experto en política de seguridad japonés Harukata Takenaka, quien teme que Rusia hará «todo lo que esté en su mano» por ganar la guerra. En una entrevista con EFE, el catedrático, de visita en España para asistir al foro de geopolítica, seguridad y colaboración entre España y Japón, desvela que está «muy asustado» por el devenir de la contienda en Ucrania, ya que está convencido de que «Vladímir Putin hará lo que esté en su mano por no perder la guerra, ya que supondría un golpe definitivo a su régimen».

Takenaka, que ha formado parte del gabinete del Gobierno Japonés entre 1993 y 1995 y en la reorganización del gobierno nipón entre 1998 y 1999, teme que el próximo movimiento ruso sea el de «movilizar a más ciudadanos para mandarlos al frente» como paso previo a una movilización total del país, lo que puede provocar descontento y aumentar la tensión. «A Putin le preocupa que se extienda la democracia. Si Rusia pierde, eso mostrará a los ciudadanos de países vecinos como Bielorrusia o Kazajistán -en los que ya se observan movimientos significativos antigubernamentales- que Rusia no es tan poderosa como aparenta», apunta.

El profesor, que actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Estudios Políticos de Tokio, desvela que, no obstante, en su país lo que más preocupa es el fortalecimiento de las relaciones entre Pekín y Moscú. «Lo que más preocupa a Japón es la estrecha relación entre China y Rusia. Y creo que no es solo nuestro problema, creo que preocupa a todos los países del mundo. Por eso considero que estamos entrando ahora en una era de confrontación entre regímenes autoritarios y países democráticos», asegura.

El pasado mes de octubre, el presidente chino, Xi Jinping, pidió a Putin, «esfuerzos conjuntos» para «salvaguardar la justicia internacional», al tiempo que elogió el estado de sus relaciones con «una coordinación estratégica estrecha y eficaz y un comercio bilateral en máximos históricos». En este marco, el profesor Takenaka considera que la confrontación con Occidente «es una tensión en aumento. Está Europa, Japón, Estados Unidos, Canadá o Australia de un lado y los países autoritarios del otro. Luego están países que denominamos 'el Sur Global' como Indonesia, India o Singapur que no quieren participar en ningún lado».

Rusia ha mantenido además reuniones en septiembre con Corea del Norte, después de que Kim Jong-un viajara a Rusia acompañado de los ministros de Defensa y de Exteriores, así como de altos cargos militares, en un movimiento que siempre genera preocupación en el sudeste asiático.

«Sobre Corea del Norte nos preocupa su capacidad de represalia, no su capacidad de ataque (...) No son tan estúpidos, su propósito es defensivo», con lo que considera que lo realmente preocupante es reforzar a China: «Sus movimientos son los más preocupantes». A pesar de que Rusia haya buscado la ayuda de sus aliados en el sudeste asiático, descarta una extensión del conflicto: «Rusia está centrada en Ucrania. La hipótesis de que quieran abrir un segundo frente en el sudeste asiático no creo que se produzca. No sería una decisión inteligente».