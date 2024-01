La Agencia Meteorológica de Japón ha rebajado en la noche del lunes la alerta de tsunami hasta un aviso horas después del terremoto de magnitud 7,6 que ha sacudido la costa oeste del país y que ha provocado al menos dos muertos y varios heridos y atrapados por los derrumbes de edificios. La "alerta por tsunami importante" emitida par ala prefectura de Ishikawa ha pasado a un "aviso por tsunami", aunque han instado a la población a no regresar a sus domicilios en las zonas de riesgo ante el peligro de que haya nuevos seísmos en la zona y por tanto mantiene la recomendación de evacuación, informa la televisión pública japonesa NHK.

El responsable de Planificación de Información sobre Terremotos de la Agencia Meteorológica de Japón, Toshihiro Shimoyama, ha comparecido este lunes por la tarde en rueda de prensa para advertir de que habrá nuevas olas de altura significativa en las zonas afectadas y por ello la gente debe permanecer en terreno elevado hasta nuevo aviso. También hay riesgo de nuevos corrimientos que podrían provocar deslaves y hundimientos de edificios, por lo que Shimoyama ha instado a la población a permanecer alerta. Los terremotos podrían repetirse durante la próxima semana, en especial durante los próximos dos o tres días. Y ya se han detectado al menos 25 réplicas, todas de menor intensidad que el original. El seísmo, con un hipocentro en torno a los diez kilómetros de profundidad ha sido el más intenso de la cadena de 20 terremotos registrados entre las 08.06 y 09.29 (hora peninsular española) en las inmediaciones de la costa de Ishikawa y la vecina prefectura de Niigata.

El terremoto ha provocado importantes daños materiales, el hundimiento de algunos edificios en los que podría haber personas atrapadas y un incendio. Además se ha confirmado la muerte de dos personas en la ciudad de Nanao, en la prefectura de Ishikawa, que sufrieron una parada cardiorrespiratoria, según la Policía. Los hospitales de las prefecturas de Ishikawa, Niigata, Fukui, Toyama y Gifu han recibido heridos, la mayoría por el impacto de objetos desplazados durante el terremoto. Algunos de ellos tienen fracturas. La ciudad de Kurobe, ha recibido los peores efectos del seísmo. Al menos una decena de edificios se han derrumbado y al menos seis personas han quedado atrapadas bajo los escombros, según ha hecho saber el secretario jefe del Gabinete japonés, Hayashi Yoshimasa, el primer alto responsable del Gobierno en comparecer ante los medios. Además, los bomberos también están combatiendo un gran incendio declarado en la ciudad, que se esta extendiendo por el barrio de Kawaicho sin que hasta ahora haya información sobre víctimas, según ha hecho saber la División de Prevención contra los Desastres en un comunicado recogido por 'Asahi Shimbun'. Los bomberos de la ciudad de Wajima, en Ishikawa, han recibido más de 50 avisos de hundimientos en cviviendas y también han respondido a avisos de personas atrapadas en edificios. Las autoridades de la ciudad de Nomi han confiramdo un centenar de desplazados acogidos en la sede del Ayuntamiento y en la prefectura de Yamagata hay unos 2.000 evacuados alojados en dependencias municipales.

El Gobierno japonés ha constatado que unos 30.000 hogares se han quedado sin luz en toda la prefectura pero las centrales nucleares de la zona no parecen haber sido afectadas, de acuerdo con el secretario jefe de Gabinete, Hayashi Yoshimasa, que ha comparecido sobre las 17.00 horas en rueda de prensa. Hokuriku Electric Power Company ha especificado que hay unos 33.000 domicilios sin suministro en la prefectura de Ishikawa, incluidos 10.000 en Wajima; 7.300 en Noto y 7.100 en Suzu. Solo se tiene constancia del incendio de un transformador eléctrico en la planta nuclear de Shiga, en la prefectura homónima, pero las llamas han sido extinguidas y la planta en sí no está afectada. La operadora Kansai Electric Power Company no ha constatado daños en las centrales nucleares de Ohi y Takahama, en la prefectura de Fukui, dos de las más vulnerables del litoral oeste ante un posible seísmo, recoge la cadena pública japonesa NHK. Tampoco se ha visto afectada de momento la central de Kashiwazaki-Kariwa, según un comunicado de la Tokyo Electric Power Company (TEPCO) recogido por el 'Asahi Shimbun'. Los residentes de la capital del país han constatado temblores en los edificios a consecuencia del temblor pero de momento no se tiene constancia de víctimas en la metrópolis. Rusia ha emitido alertas por oleaje para la isla de Sajalín y Vladivostok, aunque no ha dado orden de evacuación. Corea del Sur, y concretamente su provincia costera de Gangwon, se encuentra bajo alerta leve por tsunami.