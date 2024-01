Rusia llevó a cabo anoche otro ataque masivo contra Ucrania con un total de cuarenta misiles y drones de combate, de los cuales las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar ocho -siete misiles de crucero y uno guiado-, mientras más de veinte no lograron alcanzar su objetivo. «El enemigo lanzó un ataque con misiles contra Ucrania, utilizando misiles de crucero, balísticos lanzados desde el aire, balísticos, de aviación, guiados tierra-aire y vehículos aéreos no tripulados de ataque», informó la Fuerza Aérea ucraniana en un comunicado en Telegram.

La Fuerza Aérea, en cooperación con las Fuerzas de Defensa Antiaérea, logró derribar siete misiles de crucero Kh-101/kh-555/Kh-55 y un misil guiado Kh-59. En concreto, Rusia lanzó siete misiles guiados tierra-aire S-300/S-400 desde la región rusa de Belgorod; tres drones de ataque Shahed-136/131 desde la de Kursk; y seis misiles balísticos Kh-47M2 Kinzhal desde seis aviones MiG-31K desde Tambov.

Asimismo atacó con hasta doce misiles de crucero Kh-101/Kh-555/Kh-55 desde once bombarderos estratégicos Tu-95MS desde la zona del Mar Caspio; seis misiles de crucero Kh-22 desde bombarderos Tu-22M3 desde Briansk; y cuatro misiles guiados Kh-59 desde dos aviones Su-34, también desde esa región. Desde la región ocupada de Jersón, las fuerzas rusas lanzaron además dos misiles guiados Kh-31P desde dos aviones Su-35. ¡Más de veinte de todos los vehículos de ataque aéreo enumerados que no se incluyeron en las estadísticas de los derribados no alcanzaron sus objetivos debido a las contramedidas activas de la guerra electrónica!", subraya el comunicado.

El portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana, Yuri Ignat, destacó en televisión que la mitad de los seis Kinzhal lanzados por Rusia no alcanzaron su objetivo.

De los más de 20 misiles y drones que no alcanzaron su objetivo, precisó que podrían haber caído en una zona abierta, podría haber habido una explosión en el aire o podrían haber caído bajo la influencia de la actividad de los medios de guerra electrónica ucranianos. «Los misiles rusos son cada vez de menor calidad y no alcanzan sus objetivos. Esto también se aplica a los drones kamikaze. Esperemos que esta tendencia continúe en el futuro», dijo, citado por la agencia Ukrinform.