El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este martes que el Gobierno español «por supuesto» que mantiene su compromiso de reconocer a Palestina como Estado y hacerlo aunque no se alcance un acuerdo a nivel europeo para materializarlo en bloque. «Nada nos impide», pero «lo que intentamos es el consenso» con los socios comunitarios, ha añadido.

Albares ha defendido que España es un «país soberano que toma decisiones soberanamente». «Sí, por supuesto. Nosotros tenemos las cosas muy claras. Dicho esto, lo que estamos haciendo en estos momentos es mantener un diálogo con todos los socios de la Unión Europea», ha expresado en declaraciones a Cadena Ser, recogidas por Europa Press.

Unas palabras con las que ha contestado a la pregunta de si España sigue comprometida a reconocer el Estado palestino por separado, posibilidad a la que abrió la puerta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado noviembre durante un viaje a Oriente Medio. El ministro ha vuelto a defender que el reconocimiento de Palestina es un paso hacia la paz definitiva en el conflicto entre Israel y Hamás. «Pero evidentemente nosotros no podemos ni queremos obligar a nadie a tomar decisiones que tal vez no comparta», ha indicado.

No obstante, ha remarcado que «muchos» países europeos comparten la posición de España, también la de que se celebre una conferencia internacional para la paz. «Cada vez somos más», ha celebrado, no sin antes admitir que la oposición de Israel a reconocer Palestina como Estado «no pone las cosas fáciles».

Albares ha avisado de que si alguna de las partes del conflicto demuestra «mala fe», es decir, que no tiene ningún compromiso para la paz, España no va a cruzarse de brazos y «va a tomar sus decisiones soberanamente, como siempre hace en política exterior». «El reconocimiento del Estado palestino no es una bella idea filosófica, el objetivo central es buscar la paz. Un Estado palestino realista y viable está íntimamente entrelazado con la seguridad de Israel, porque tanto el pueblo palestino como el pueblo israelí tienen exactamente el mismo derecho a la paz, a la seguridad y a un Estado que convive con el otro y se reconozcan mutuamente», ha subrayado.

Albares ha resaltado que España no ha hecho «ninguna» venta de armamento a Israel desde el pasado 7 de octubre, cuando se desencadenó el conflicto tras el ataque sorpresa del movimiento islamista Hamás.

«Desde luego nosotros impulsamos todas las medidas que lleven a una desescalada y a un cese de la violencia», ha señalado, explicando que en la reunión de ministros europeos de Exteriores ayer en Bruselas se planteó un embargo total de armas a Israel.

El ministro ha confiado en que el conflicto termine «mucho antes» de las elecciones de Estados Unidos del próximo noviembre, al ser preguntado si cree que con la hipotética vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca sería más complicada una solución.

«No es posible que este nivel de violencia, con 25.000 civiles palestinos muertos y hoy con la noticia de 21 soldados israelíes muertos, pueda sostenerse de aquí al mes de noviembre. Esto hay que pararlo», ha demandado.