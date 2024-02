El Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha cargado contra las autoridades de Israel por, históricamente, haber puesto en libertad a miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y haber dejado en prisión a líderes de Al Fatá, que abogan por una solución pacífica al conflicto en la Franja de Gaza y defienden la solución de dos Estados. Según ha destacado el máximo representante de la diplomacia comunitaria, las autoridades de Israel han llegado a liberar de prisión a altos cargos de Hamás, incluido quien orquestó los atentados del 7 de octubre, desencadenante del actual conflicto en la Franja de Gaza, y ha dejado en prisión a «los líderes palestinos que abogan por una solución pactada».

Durante su intervención en el Foro Next Educación en Madrid, Borrell ha asegurado que en su reciente viaje a Brasil para una cumbre de líderes de Exteriores del G20 ha podido corroborar que los dirigentes del grupo abogan por una solución de dos Estados para resolver el conflicto. Así, el Alto Representante europeo ha destacado que este es el primer conflicto internacional en el que la potencia ocupante pide al ocupado brindar garantías de seguridad.

«Israel debe tener seguridad y los palestinos la capacidad de organizarse en un territorio», ha recalcado Borrell. «Todo el mundo parece estar de acuerdo, menos el Gobierno de (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu, que lleva 30 años impidiéndolo», ha reprochado un Borrell que ha criticado a las autoridades israelíes por no brindar una alternativa para la seguridad más allá que por medios bélicos y militares.

«¿Cuál es la solución? Israel dice lo que no quiere, pero no dice lo que quiere. ¿Qué solución tienen? ¿Quiere su seguridad solo por medios militares? Hay otras alternativas mejores», ha defendido. Así las cosas, el Alto Representante de la UE para la política exterior ha reclamado su «derecho» a criticar al Gobierno de Netanyahu sin por ello ser acusado de ser antisemita. «A cualquiera se le puede criticar por lo que hace, pero eso no implica tomar una actitud tan detestable como la antisemita», ha argumentado.

Por otro lado, Borrell ha abordado la situación en la guerra de Ucrania, donde considera que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, «no tiene la menor intención» de ponerle fin al conflicto y, de hecho, espera un escenario «más favorable» tras las elecciones de Estados Unidos del próximo mes de noviembre. De acuerdo con Borrell, el tiempo juega «a favor» del presidente ruso, que no aboga por el apaciguamiento, menos aún cuando en la política interior estadounidense se ponen trabas a la ayuda militar a Ucrania, supeditándola a la situación migratoria en la frontera con México.

En este sentido, el encargado de la diplomacia europea ha celebrado el fortalecimiento de las relaciones entre la UE y Estados Unidos, pero también considera que con otra Administración en Washington la situación «puede ser diferente», deslizando que la victoria de Donald Trump podría alterar las relaciones. «Ciertamente, el resultado de las elecciones en Estados Unidos es determinante y hay que prepararse para una posibilidad que hasta ahora no habíamos tenido presente», ha señalado.

«Ucrania necesita defenderse y para eso le damos nuestra ayuda militar, pero tenemos que hacerlo más y más deprisa, porque Rusia lo hace», ha zanjado un Borrell que advierte de que, según informes de Inteligencia, Moscú ha elevado su presencia en la frontera ucraniana hasta los 400.000 militares. En este contexto, considera que la guerra está en una situación en la que ninguna de las partes puede decir que haya ganado, pero tampoco perdido. «De momento hay que resistir», ha señalado el encargado de Exteriores de la UE, que considera que «si alguien tiene derecho a cansarse, es Ucrania», animando a las potencias occidentales a no cejar en su apoyo a Kiev.