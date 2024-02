La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reclamado este miércoles un «despertar urgente» en materia de Defensa en Europa, tras señalar que existe un auge de autoritarismo en el mundo y que «la amenaza de guerra no es inminente, pero no es imposible». En un debate en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo centrado en la cuestión de la Defensa, Von der Leyen ha avisado del los «peligros de una creciente e inquietante liga de autoritarios», en referencia a Rusia, Irán y Corea del Norte, además de la inestabilidad en Oriente Próximo con la guerra en Gaza.

Por todo ello ha llamado a que Europa «despierte urgentemente» en materia de seguridad y defensa al señalar que está en juego «la libertad y la prosperidad» de Europa. «Tenemos que empezar a actuar como tal», ha dicho. «Puede que la amenaza de guerra no sea inminente, pero no es imposible. No hay que exagerar los riesgos de guerra, pero hay que prepararse para ellos. Y eso empieza por la urgente necesidad de reconstruir, reponer y modernizar las fuerzas armadas de los Estados miembros», ha asegurado ante los eurodiputados.

De esta forma, Von der Leyen ha adelantado que su plan de estrategia industrial de Defensa que se presentará próximamente pasa por que Europa pueda estar a la cabeza en «la próxima generación de capacidades operativas ganadoras de batallas» y garantizarse suficiente material armamentístico y superioridad tecnológica. «Eso significa turboalimentar nuestra capacidad industrial de defensa en los próximos cinco años», ha apuntado, resumiendo uno de los objetivos que marcan su plan de Defensa para que Europa «gaste más, mejor y en clave europea» a través de compras conjuntas.

En este sentido, la 'popular' alemana ha confirmado que este tipo de adquisiciones conjuntas de material militar será la prioridad y «ayudarán a reducir la fragmentación y aumentar la interoperabilidad». La dirigente comunitaria cree importante mandar una «señal clara a la industria» con acuerdos de compra anticipada para dar garantías al sector armamentístico de previsibilidad a largo plazo.

Asimismo, la líder del Ejecutivo europeo ha recogido el guante de la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, que defiende profundizar el mandato del banco para reforzar sus contribuciones a la defensa comunitaria. «Hago un llamamiento a los Estados miembros a que respalden esta propuesta. La industria de defensa en Europa necesita acceso al capital. Me gustaría animar a nuestros prestamistas públicos y privados a que apoyen a nuestra industria de defensa y, en particular, a las pymes», ha insistido.