El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está cometiendo «un error» en la ofensiva israelí contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, y ha asegurado que «no hay excusas» que impidan proveer al enclave de ayuda humanitaria, razón por la que ha insistido en un alto el fuego. «Creo que lo que está haciendo es un error. Es intolerable», ha declarado Biden tras ser preguntado sobre las acciones de Netanyahu durante una entrevista con el canal de televisión estadounidense Univision.

El mandatario ha aprovechado para insistir en el establecimiento de un alto el fuego que permita la entrada de asistencia humanitaria para la población en Gaza, que está sufriendo una grave crisis como consecuencia de la gran destrucción de infraestructura civil y la falta de alimentos y otras materias esenciales.

«Lo que pido a los israelíes es un alto el fuego y permitan, durante las próximas seis u ocho semanas, el acceso total de todos los alimentos y medicinas que entren en el país. He hablado con todos, los saudíes, los jordanos y los egipcios. Están preparados para entrar. Están preparados para trasladar esta comida. Y creo que no hay excusa para no atender las necesidades médicas y alimentarias de esas personas. Debería hacerse ya», ha añadido Biden.

Además, ha vuelto a criticar el ataque israelí contra un grupo de trabajadores de la ONG World Central Kitchen (WCK), que dejó siete muertos. El Ejército de Israel lanzó una ofensiva sobre la Franja a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre, que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes, de los que ya han sido liberados un centenar. Desde entonces, las autoridades palestinas han notificado la muerte de más de 33.300 personas, a los que se suman alrededor de 450 palestinos en Cisjordania y en Jerusalén Este por las acciones de las fuerzas de seguridad y de colonos israelíes.