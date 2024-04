La ministra de Sanidad noruega, Ingvild Kjerkol, presentó este viernes su dimisión después que una comisión universitaria anulara su trabajo de posgrado por considerar que era un plagio. «Hemos concluido que Ingvild debe dejar su puesto de ministra. Me apena mucho esta decisión», anunció en rueda de prensa conjunta el primer ministro noruego, el laborista Jonas Gahr Støre.

La comisión de la Universidad del Norte consideró probado que existen muchas similitudes en el trabajo de Kjerkol y una compañera de estudios, así como otros anteriores, y que se trata de un caso de fraude intencionado, según informó este viernes la televisión pública NRK.

«La comisión ha decidido anular mi trabajo final de máster porque cree que las similitudes son un plagio intencionado. No he tenido la intención de plagiar el trabajo de otros. Aunque duela que no te crean, debo aceptar que la comisión tenga otra opinión», afirmó Kjerkol, que también pertenece al Partido Laborista.

La hasta ahora ministra de Sanidad ha mantenido su inocencia desde que el caso salió a la luz hace unos meses y asegurado que tanto ella como su compañera usaron los mismos métodos y las mismas fuentes para elaborar su trabajo, pero que no hubo ningún plagio. Kjerkol, de 48 años, llevaba en el cargo desde 2021, cuando el Partido Laborista y el Partido Centrista acordaron formar un gobierno de coalición en minoría tras el triunfo de la centroizquierda en las elecciones legislativas.