Sanidad propone que los contactos estrechos en Infantil y Primaria no tengan que guardar cuarentena

El Ministerio de Sanidad propone que los contactos estrechos en Educación Infantil y Primaria no tengan que guardar cuarentena y ampliar la consideración de brote a 3 o más casos en colegios e institutos. Estas son algunas de las propuestas que el Departamento que dirige Carolina Darias ha elaborado y que están plasmadas en un documento titulado 'Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos' con fecha 30 de diciembre de 2021, que establece algunas modificaciones con respecto a los protocolos adoptados con anterioridad.

Fuentes gubernamentales señalan a Europa Press que este documento está al margen de la reunión conjunta que mantendrán mañana los Ministerios de Sanidad, Educación y Universidades con las comunidades autónomas para analizar el regreso a las aulas tras las vacaciones de Navidad, y que será abordado más adelante. Según dicho documento, al que ha tenido acceso Europa Press, la propuesta de Sanidad es que no se tomarán acciones en relación a casos sospechosos de Covid dentro de los centros educativos hasta que no se obtenga resultado positivo en una prueba diagnóstica. De este modo, «la actividad docente continuará de forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene» hasta contar con el resultado del caso sospechoso. En caso de haber contactos estrechos fuera del centro educativo, las actuaciones se llevarán a cabo de acuerdo a la 'Estrategia de detección precoz, vigilancia y control y sus adaptaciones'. El planteamiento de Sanidad especifica que aquellos familiares no vacunados convivientes del caso sospechoso sí permanecerán en cuarentena.

Por otro lado, estarán exentos de cuarentena todos los contactos estrechos de Educación Infantil y todos los contactos estrechos tanto de los grupos de convivencia estable (GCE) como de los grupos no organizados como GCE de Primaria, independientemente de si están vacunados o no. Pero el profesorado y otro personal del centro y la población mayor de 12 años seguirán las indicaciones de cuarentena que se proponen para la población general de acuerdo a la 'Estrategia de detección precoz, vigilancia y control'. El documento también establece que se harán pruebas diagnósticas en contactos, tanto vacunados como no vacunados, a ser posible, entre los días 3-5 tras el inicio de la cuarentena. Si el resultado de la prueba es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como tal, pero si es negativa, la cuarentena finalizará a los 7 días de la fecha del último contacto. «Dentro del colegio se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará el uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales, no acudir a eventos multitudinarios y limitar los contactos. Asimismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles», indica el borrador. En caso de que estuviera indicada la cuarentena, ésta sería durante los 7 días posteriores al último contacto con un caso confirmado. Durante este periodo de 7 días, se indicará a las personas en cuarentena que vigilen su estado de salud y, ante la aparición de cualquier síntoma compatible, se comunique al sistema sanitario según se establezca en cada comunidad autónoma.

El borrador de Sanidad también amplía a 3 los casos para considerar la existencia de un brote. «Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya establecido un vínculo epidemiológico, según lo recogido en la 'Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19'», dice el documento. Ante la detección de un brote, se procederá al aislamiento domiciliario de los casos y la identificación de los contactos. «La actuación en los contactos será la misma que ante la detección del segundo caso en el aula, es decir, se procederá a la cuarentena de los contactos estrechos no vacunados y el resto del aula continuará con la actividad docente habitual. En el caso de Educación Infantil, se cuarentenaría a todo el grupo burbuja», indica el documento. Y con respecto al cierre de centros, el texto señala: «Si se considera que se da una transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado por la transmisión existente en la comunidad en un territorio específico para ese grupo etario, los servicios de salud pública de las comunidades autónomas realizarán una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar las medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal del centro educativo».