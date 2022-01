Los cambios de protocolo y las adaptaciones a la realidad cambiante que propician las nuevas variantes del coronavirus son en buena parte causa y efecto del hartazgo generalizado de la población ante una situación que se está alargando mucho en el tiempo. Quien más o quien menos compartirá esta afirmación, a la que el periodista deportivo Manu Sánchez se ha sumado en las últimas horas en un recado a los políticos tras haber superado la COVID que ha sido muy comentado.

El informador comparte con la audiencia de su espacio deportivo en Antena 3 algunas reflexiones al volver a la actividad profesional tras haberse recuperado de la enfermedad. Son reflexiones derivadas de haber vivido en propia piel cómo se gestiona la enfermedad y la situación de las personas que han dado positivo por coronavirus. Sus palabras no tienen desperdicio, y colegas como Jesús Cintora se han hecho eco de esta intervención, que a buen seguro muchos podrían suscribir, basándose también en su experiencia propia.

«No nos tomen por tontos», Manu Sánchez pic.twitter.com/2LXHMw5YcM — Jesús Cintora (@JesusCintora) January 5, 2022

«He sufrido el virus y me han tomado por tonto. Estoy superando lo primero, lo segundo no» dice el periodista al principio de su speech, en el que lamenta que la clase política no adoptara ninguna medida tras ver llegar la nueva variante ómicron y comprobar que los casos se disparaban en todo el continente hace ahora más de un mes. «Si cada ola que llega quedan más retratados, déjenlo. O explíquenos con autocrítica y sinceridad la situación. No nos tomen por tontos», sentencia.