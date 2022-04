El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que dimitirá como presidente de la Xunta de Galicia en «las próximas semanas» y se producirá una «transición muy rápida» en Galicia. Además, ha admitido que no descarta ser senador por esta Comunidad Autónoma. En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha subrayado que, aunque se puede ser presidente del PP y de la Xunta, «no se debe» porque la situación política español requiere «todo tipo de presencias y de capacidades». Así, ha insistido en que ahora hay en España una «enorme tensión política y crispación» en un momento de «enorme dificultad» económica, social, territorial e institucional que le lleva a creer que «todas las capacidades deben estar orientadas a presidir el PP», sin compaginarlo con la Xunta.

Tras recordar que hace solo 48 horas que es líder del PP, ha señalado que a partir de este momento se inicia «una etapa de transición muy breve» que va a ser «cuestión de semanas», pero que no depende exclusivamente de él porque hay que cumplir los plazos y el reglamento de la Cámara gallega. «Esto en semanas se resolverá», ha abundado, para añadir que «en el mes de mayo todo el mundo estará en sus puestos». Además, ha señalado que se seguirán celebrando comités de dirección como el de ayer y ha confirmado que habrá un Comité Ejecutivo del PP este mismo mes de abril.

No descarta ocupar un escaño en el Senado

Al ser preguntado si va a ocupar un escaño en el Senado, ha confesado que «no descarta» ser senador por la comunidad autónoma, si bien ha indicado que «ya es presidente de los grupos simplemente por ser presidente del PP». «Y en ese contexto decidiré si me incorporo a la Cámara Alta o no», ha apostillado. Si al final decide dar el paso de ocupar un asiento en la Cámara Alta, tendría que sustituir a uno de los dos senadores gallegos del PP por designación autonómica que tienen ahora escaño en el Senado: Elena Muñoz o Juan Carlos Serrano. Ser senador del Grupo Popular le permite asistir a los grandes debates que se celebren en el Congreso y utilizar sus dependencias y salas para atender a los medios de comunicación. Eso sí, fuentes parlamentarias no creen que pueda subir a la tribuna de oradores de la Cámara Baja en el debate sobre el estado de la Nación, que no se celebra desde 2015 y que Pedro Sánchez prevé convocar en este primer semestre de 2022.