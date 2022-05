Vox, sobre los piropos por la calle: «Es una pena que se pierdan esas muestras de admiración e ingenio popular»

#EnDirecto | Vox, sobre los piropos: "A mí me da pena no volver a oír ciertas cosas por la calle. ¿Recuerdan 'eso es un cuerpo y no el de la Guardia Civil'? Es una pena que su odio a la belleza y al hombre nos hagan perder esas muestras de admiración e ingenio" pic.twitter.com/IYyDf58Csc