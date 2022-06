Una de las frases destacadas del fin de semana fue pronunciada por María Peláe en el marco del pregón que la cantautora andaluza ofreció con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI en Torremolinos (Málaga), y se dirigía directamente a aquellos que opinan que una mujer es lesbiana porque no ha 'catado' al hombre apropiado en la intimidad. «No necesitamos ningún pichazo que nos convierta. Que tienes una picha, no una varita mágica, pedazo de acelga» esgrimió María Peláe en uno de los momentos álgidos de su discurso.

«No necesitamos ningún pichazo que nos convierta. Que tienes una picha, no una varita mágica, pedazo de acelga». Enorme @MariaPelaeMusic en el #OrgulloTorremolinos pic.twitter.com/DiRzZjuMKr — Luis Miguel Rojas 🏳️‍🌈 (@luismirrojas) June 3, 2022 Su expresión y todo el contenido de su pregón fue celebrado por los asistentes a la concentración, e igualmente ha causado sensación y un cierto debate en las redes sociales, precisamente cuando la campaña electoral ha llegado a Málaga y al resto de provincias andaluzas. En este contexto muchos valoran el contenido de lo que dice, así como la gracia y el salero que le imprime a toda su alocución. Así María Peláe demuestra ser una pregonera orgullosa de serlo, como al recordar que «si somos feministas, las trans son compañeras». Recordemos que esta pasada semana algunas voces de Vox pidieron a las autoridades asegurarse que las concentraciones y celebraciones del Orgullo LGTBI, que durante todo este mes de junio se reparten por la geografía española, no produzcan un aumento de los casos de viruela del mono en nuestro país, habida cuenta que la mayoría de primeros casos conocidos se confirmaron entre hombres que habían mantenido relaciones con otras personas de su mismo sexo.