Verónica y José han pasado las últimas fechas dedicando bastante tiempo a encontrar un crédito hipotecario que encajara con sus necesidades y posibilidades para hacer realidad la difícil empresa en la que se ha convertido comprar una vivienda en Mallorca. Su periplo por distintas entidades bancarias siempre acababa igual: «Hemos encontrado un millón de pegas para firmar una hipoteca de tipo fijo. Tuve que amenazarles con que otra entidad ya me la había concedido, si no no hubiera habido forma».

Estos jóvenes de Palma han sentido en su propia piel los rigores de los tiempos actuales, unos tiempos que se caracterizan por un aluvión en la firma de hipotecas, y la mayor tendencia de los consumidores a decantarse por la fórmula fija ante el escenario de subida de precios e incertidumbre creciente. Una fórmula que, por otra parte, es la que avalan la mayoría de especialistas financieros al dotar al consumo y al gasto de una mayor regularidad. A nivel estatal las hipotecas han alcanzado este pasado mes de junio su mayor cifra en 12 años tras subir un 12 % en términos interanuales. En Baleares y el resto de comunidades se incrementa su número con respecto a un año antes, con la salvedad de Cantabria y Navarra, únicos territorios cuyos datos se redujeron con respecto al periodo mencionado. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) son ya 16 meses de ascensos interanuales consecutivos en la firma de hipotecas en España. Esta es la fotografía de las hipotecas que se están firmando. El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó en España un 6 % interanual en el sexto mes del año, hasta los 147.539 euros, a pesar de que se mantiene muy lejos del importe medio de los créditos hipotecarios que se firman en Baleares, y en otros territorios con problemas similares de acceso a la vivienda como son Madrid o Cataluña. En el caso del archipiélago, la comunidad lidera la estadística estatal, y en la primera mitad del año se firmaron 5.767 hipotecas, con un valor medio de 224.000 euros. Llama la atención que en Madrid el importe medio de las hipotecas se queda en los 213.000 euros y en Cataluña baja hasta los 173.000. En Canarias, el otro territorio insular, las hipotecas medias que se firman cuestan 112.000 euros, exactamente la mitad que en nuestras Islas. Asimismo, los bancos y entidades financieras tienden a renegociar menos cambios de condiciones de las hipotecas. Así, a la luz de los datos que maneja el INE, este pasado mes de junio 14.412 hipotecas cambiaron sus condiciones, cifra cercana a la mitad que las que el mismo mes de 2021 variaron sus acuerdos, en un contexto en el que los tipos de interés volverán a incrementarse, previsiblemente, estas próximas semanas.