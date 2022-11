La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, considera que son «incomprensibles» los argumentos del «ala socialista» del Gobierno para aplazar la aprobación del anteproyecto de la ley de familias, y ha apelado al consenso y a la unidad en torno a la protección de las familias. En un vídeo difundido en su cuenta de Twitter, Belarra expresa su deseo de que «pronto pueda ver la luz» esa norma necesaria para «ayudar a conciliar y a que las mujeres sean más libres», en la que su departamento «lleva mucho tiempo trabajando».

«Somos conscientes de que somos dos fuerzas distintas que representan intereses diferentes pero creo que el consenso en torno a la protección de las familias debería ser un signo de unidad del Gobierno», explica. Entre las medidas que contempla, la ministra destaca que con la nueva norma un trabajador podrá acogerse hasta cuatro días cada año «para cuidar a su hijo si se ha puesto enfermo y no puede ir a la escuela o para acompañar a su pareja al médico».

También incorpora un permiso de ocho semanas que podrán acogerse padres y madres hasta que su hijo tenga 8 años «para afrontar esas temidas semanas de adaptación o esos duros julios». «Ampliaremos a cinco los días que un trabajador puede cogerse por una enfermedad grave de su pareja o de un conviviente», ha añadido Belarra, quien ha recordado que la ayuda de 100 euros que ahora perciben las madres trabajadoras con hijos de 0 a 3 años van a ser ampliadas a madres en situación de desempleo o mujeres con empleo parcial o temporal.

La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos ha señalado que con la ley, las madres que crían solas a dos o más hijos se equiparan en numerosas, «con exenciones e importantes descuentos en tasas educativas públicas y en transportes».

Para Belarra, «la conciliación en España no existe, son los abuelos» y si nacen pocos niños no es porque la gente joven no quiera tener hijos, sino porque no pueden. «Y una vez que esos hijos nacen, parece que te tienes que convertir en una superheroína». «Por desgracia esta ley ha vuelto a ser retrasada por el ala socialista del Gobierno con argumentos incomprensibles», asevera. El Consejo de Ministros tenía previsto estudiar para su aprobación este martes la ley de familias impulsada por Belarra, pero el Ministerio de Presidencia comunicó anoche al de Derechos Sociales que finalmente no se iba a abordar en la reunión.