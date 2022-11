La ponencia de la Comisión de Igualdad encargada de analizar el proyecto de ley trans se ha cerrado este miércoles sin acuerdo en el punto que enfrenta a PSOE y Unidas Podemos: la enmienda socialista que plantea que un juez tenga que autorizar el cambio de sexo registral de los menores de 16 años. Esta enmienda, junto a otras como la relativa la reversibilidad del cambio de sexo autorizada por un juez o la que pide modificar el artículo 65 para eliminar de su título la violencia intragénero (la que tiene lugar dentro de la pareja LGTBI), siguen vivas y se votarán en la Comisión, que previsiblemente se celebrará el 12 de diciembre. La secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha señalado que su partido va a iniciar una «fase negociadora» que incluye «a todos los grupos parlamentarios y todas las enmiendas». «El ánimo es negociador por parte de todos», ha asegurado la diputada socialista, quien defiende que el trámite de la ley se está llevando a cabo con «normalidad parlamentaria».

La diputada de Unidas Podemos Sofía Castañón ha calificado de «avance parlamentario innegable» el cierre de la ponencia y se ha mostrado convencida de que la ley trans pueda estar aprobada en Congreso «antes de que acabe 2022». Sobre la enmienda del PSOE relativa a los menores de 16 años, Castañón ha avisado que su partido quiere que el trámite parlamentario «sirva para mejorar la ley y en ningún caso para retroceder sobre el texto que salió del Consejo de Ministros». El proyecto de ley llegó al Congreso tras arduas negociaciones en el seno de la coalición de Gobierno. Éste abre la puerta al cambio de sexo en el registro sin necesidad de informes médicos o tratamientos hormonales desde los 12 años y exige la intervención del juez cuando el menor tenga menos de 14 años. De los 14 a los 16 basta con la asistencia de padres y tutores y a partir de los 16 no se fijan requisitos, pero el grupo parlamentario socialista registró una enmienda en la que propone que la autorización del juez sea necesaria hasta los 16 años.

El PSOE ha reiterado que no tiene intención de retirar esta enmienda, aunque Castañón ha resaltado este miércoles que hay «tiempo y voluntad suficiente» para buscar acuerdos «siempre que impliquen no retroceder». Si UP no apoya esta enmienda, la única oportunidad de los socialistas para que ésta salga adelante es el respaldo del PP, desde donde han resaltado que no ha recibido «ninguna llamada» del PSOE. «El PP está en contra de la ley trans», ha subrayado la diputada popular Carmen Navarro a la salida de la ponencia, donde ha informado de que «nadie ha pedido un acercamiento al PP sobre ninguna de las enmiendas».