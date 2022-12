La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, asegura que no ocupará ninguno de los tres cargos orgánicos ni el político previstos en el nuevo modelo bicéfalo de dirección del partido si prospera la candidatura de unidad para liderarlo que ella ha planteado, frente a la aspiración de Edmundo Bal. Su apuesta es incluir a caras nuevas que puedan así ser conocidas. El entorno de la presidenta 'naranja' insiste en que su idea es «cerrar» la lista unitaria y no figurar en ninguno de los cuatro primeros puestos.

Conforme a los documentos de refundación aprobados por la dirección del partido, Ciudadanos apostará por un modelo de bicefalia con una persona encargada exclusivamente de la Secretaría General para llevar las riendas de la organización y otra distinta, el portavoz, que será su cartel electoral. No obstante, este modelo aún tiene que ser refrendado por la militancia en la Asamblea Extraordinaria que se celebrará el 14 y el 15 de enero. Las mismas fuentes advierten de que el partido está inclinado hacia la idea planteada por Arrimadas, en virtud de la cual el vicesecretario general tampoco puede optar a ninguno de los primeros puestos.

En definitiva, el objetivo es dar protagonismo a otras personas para darlas a conocer y mostrar que el partido también está centrado en los ámbitos local y autonómico, en el marco de un proceso de refundación que no puede resumirse en una «pelea» por dilucidar quién va a ser el candidato a las elecciones generales. Según el entorno de Arrimadas, ella está relativamente confiada en que Bal termine rectificando y retirando su candidatura para liderar Ciudadanos. Si no lo hace, la actual presidenta 'naranja' ya trasladó que presentaría su propia candidatura. Las fuentes explican que si Edmundo Bal se mantiene en sus trece, Arrimadas no puede dejar al partido en la senda de la Ley del 'Sólo sí es sí'. El voto 'naranja' a favor de la normativa ha sido el origen de las discrepancias entre ambos.

En declaraciones en el patio del Congreso, Arrimadas ha asegurado que Bal y ella serán capaces de alcanzar un acuerdo, subrayando que ambos han trabajado «codo con codo muchos días» por armar esa candidatura de unidad. «Estoy convencida de que va a rectificar y se va a sumar a lo que estamos trabajando, que es la candidatura de unidad», ha insistido, apelando otra vez a la «unidad». Arrimadas ha declinado dar nombres concretos de personas que podrían figurar en la lista unitaria y se ha limitado a trasladar que lleva «semanas» hablando con compañeros. En este sentido, ha defendido que los que «quieren realmente buscar la unidad» van a «coger el teléfono más que los micrófonos» para «seguir trabajando» y que la pugna actual por el liderazgo de Ciudadanos se quede en un «episodio corto».