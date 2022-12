España vota en contra del acuerdo pesquero del Mediterráneo para 2023

España calificó de «positivo» el acuerdo sobre pesca en las aguas de la Unión Europea (UE) para el año 2023 logrado este martes por los ministros de Pesca de los Veintisiete, pero votó en contra del pacto sobre el Mediterráneo, pese a que se consiguió reducir la cantidad de días en los que la flota no podrá salir a faenar. «A pesar de los avances logrados y de haber conseguido disminuir los días de pesca (en que la flota no podía salir a faenar) a menos de la mitad, me he visto obligado en nombre de España a votar en contra de este reglamento», declaró el ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas, durante una rueda de prensa.

Explicó que votó en contra porque tiene «una divergencia de fondo con la Comisión Europea en su interpretación y aplicación del reglamento de Mediterráneo occidental», al pensar que «no es por vía de la reducción de los días de pesca, sino por la selectividad de las artes, como se logrará el rendimiento máximo sostenible en el año 2025». En junio de 2019 se adoptó un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental que se aplica desde 2020 y que introdujo un régimen de gestión del esfuerzo pesquero para los arrastreros de cara a lograr una reducción global de hasta el 40 % en cinco años.