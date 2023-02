La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido que «el aborto es un derecho» aunque al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, «no se lo parezca». Así lo ha manifestado este jueves en los pasillos del Congreso, antes de la sesión plenaria en la que, previsiblemente, se aprobará definitivamente la reforma de la ley del aborto.

«Sí, (el aborto) es un derecho aunque al señor Feijóo no se lo parezca», ha insistido Irene Montero, este jueves, en respuesta a preguntas de los medios de comunicación, antes de entrar al hemiciclo. Según ha destacado la ministra de Igualdad, con la reforma de la ley del aborto se amplía la posibilidad de que la red pública sea la «referencia» para la interrupción voluntaria del embarazo, se considera la salud menstrual como parte del derecho a la salud y se habla de educación sexual.

Ya en su intervención ante el pleno del Congreso, la ministra de Igualdad ha celebrado el apoyo de la mayoría feminista del Congreso a la reforma de la ley del aborto, aunque ha alertado de que habrá resistencias a la hora de aplicar la ley, tal y como ha ocurrido en todas las normas feministas. Montero ha intervenido en el Pleno del Congreso que este jueves debate la reforma de la ley del aborto, que será previsiblemente aprobada, y ha defendido la norma que garantiza la realización de interrupciones voluntarias del embarazo en centros sanitarios públicos y elimina la exigencia de autorización paterna para las menores de 16 y 17 años.

«Aborto seguro y en la pública para no morir, anticonceptivos para no abortar y educación sexual integral para decidir, ser libres y ser felices. Que viva la lucha de las mujeres y gracias a la mayoría feminista de la Cámara que la hace posible», ha subrayado la ministra en su intervención. Montero ha advertido de que el camino de la ley del aborto no acaba con su publicación en el BOE. «Va a haber resistencias en la aplicación de la ley, igual que lo ha habido con todas las leyes feministas», ha alertado.

Por eso, ha destacado que ahora toca trabajar con las comunidades autónomas, los centros sanitarios y las administraciones competentes para garantizar que en todos los hospitales públicos haya personal suficiente para realizar abortos, respetando el derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios. También para que la educación sexual sea una realidad en todas las escuelas y para que se pueda combatir la pobreza menstrual.

La titular de Igualdad ha celebrado la aprobación de esta ley que «amplía» los derechos de las mujeres, no sólo el derecho al aborto, sino los derechos sexuales y reproductivos porque sin ellos -ha dicho- las mujeres no son ciudadanas de pleno derecho. Ha recordado al movimiento feminista y a las mujeres que han puesto el cuerpo y arriesgado incluso su vida por defender estos derechos y ha tenido unas palabras de especial agradecimiento para la ministra socialista Bibiana Aído.

Montero ha explicado que la ley habla de educación sexual integral en todas las etapas educativas, necesaria para que los niños conozcan sus cuerpos, respeten la diversidad de las identidades sexuales y de género y para que sepan identificar violencias y aprendan a pedir ayuda si lo necesitan. Ha reprochado a la derecha su «incapacidad» para acercarse con respeto a personas que sólo quieren existir -en referencia a las personas trans- y ha abogado por alcanzar una sociedad en la que nadie se sienta culpable por ser quien es y en la que más de la mitad de la población deje de sufrir violencias por el hecho de ser mujer.