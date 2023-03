El 'caso Mediador', que ha provocado la destitución del diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, produce distintas repercusiones en un panorama político ya fuertemente impregnado del clima preelectoral. A raíz de las últimas horas conocidas, y de la información disponible el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que «los golfos donde mejor están es en la cárcel» y con independencia, añade, «del color que sean y se llamen como se llamen». «Ya dije ayer que los golfos donde mejor están es en la cárcel, indiscutiblemente sean del color que sean y se llamen como se llamen», ha apuntado el presidente socialista, a preguntas de los medios sobre el citado caso, durante su asistencia este jueves en Monesterio a la inauguración de un hotel.

A su vez, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha lanzado un capote, como se dice en el argot taurino, a su socio de empresa y ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado «contundencia» ante el caso 'Mediador' y ha lanzado un mensaje claro de «tolerancia cero» con la corrupción. También ha instado a las formaciones políticas a sentarse y lograr un pacto con propuestas anticorrupción, como puede ser la creación de organismos independientes y autónomos de los partidos para prevenir posibles irregularidades.

En declaraciones a la Cadena Ser, Díaz ha mostrado su respaldo al también secretario general del PSOE, que el lunes defendió la actuación tajante ante esta trama, que implica al ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes y que también ha sido expulsado de la formación. De hecho, la también ministra de Trabajo ha comentado que se siente «muy próxima» con la actitud adoptada con Sánchez y ha proclamado que no cabe «ninguna broma» ante la corrupción.

En otra tesitura menos grave se ha pronunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha indicado este jueves en la Asamblea de Madrid que el llamado 'caso Mediador' de presunta corrupción en que está involucrado el exdiputado del PSOE, apodado como Tito Berni, «ha destrozado el final de la Legislatura» al portavoz regional socialista Juan Lobato, quien se ha mostrado en contra de «todo tipo de corrupción» y de situaciones «indeseables», incluso si vienen de su partido.

Durante la Sesión de Control en el Pleno de este jueves, Díaz Ayuso ha utilizado los hechos conocidos alrededor de este caso de presunta corrupción como argumentos para dañar a su contrincante, a quien ha preguntado si algún diputado por Madrid en el Congreso de los Diputados ha participado en las fiestas de Tito Berni, «aquel que criticó a la Comunidad por tener abierta en la pandemia la actividad comercial y que decía que había más contagios fuera de los hogares que dentro».

«Lo debía decir por experiencia porque era el más beneficiado en sus relaciones sociales y, ya le digo, que seguro sin mascarilla», ha ironizado la dirigente autonómica. Por ello, no entiende que digan estar «en contra de la sanidad privada o de la educación privada» cuando son «los que más la utilizan», al igual que tampoco entiende que digan que están en contra de la explotación sexual femenina. «No quiero pensar en los resultados; no nos lo diga. Tito Berni... Tito Berni», ha vuelto a ironizar. Además, ha lamentado que el Gobierno de España no esté controlando a las «bandas juveniles violentas», que es su competencia, ni tampoco «las huelgas en juzgados»; tampoco «ponen solución» a la pésima gestión de Cercanías.