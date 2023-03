La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha confirmado este lunes que la moción de censura promovida por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el economista Ramón Tamames como candidato, se celebrará la semana que viene, entre el martes 21 y el miércoles 22 de marzo.

Batet ha comparecido brevemente en el Escritorio de la Cámara Baja para informar de las fechas de la que será la segunda moción de Vox en esta legislatura, calendario del debate que ya ha comunicado a Pedro Sánchez así como al propio candidato a relevarle en el Palacio de la Moncloa. El debate comenzará el martes 21 de marzo y la votación se celebrará el miércoles 22.

El procedimiento parlamentario para celebrar esta iniciativa prevista en la Constitución se activó el pasado día 7, cuando la Mesa del Congreso dio luz verde a la moción de censura de Vox, una vez comprobado que cumplía con todos los requisitos, es decir, firmada por al menos una décima parte de los 350 diputados, con un escrito motivado y con un candidato que la hubiera aceptado.

La designación del veterano expolítico y economista Ramón Tamames, de 89 años, que fue dirigente del PCE durante la Transición, militó en el CDS y ahora es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, causó cierta polémica, entre otros motivos por haber expresado algunas ideas no compartidas por Vox, un partido que siempre ha defendido su valía para enfrentarse a Sánchez.

No obstante, como ya ocurrió con la anterior moción de censura encabezada por el líder de Vox, Santiago Abascal, la apuesta de su formación no tiene ninguna posibilidad de prosperar y está abocada al fracaso, si bien con menos votos negativos, puesto que el PP, que rechazó la de Abascal cuando Pablo Casado lideraba el partido, ahora, bajo mandato de Alberto Núñez Feijóo, tiene intención de abstenerse.

Una vez conocidas las fechas de la que será la sexta moción de censura del período democrático en España, el Congreso culminará todas aquellas cuestiones relacionadas con la organización del pleno, entre las que llama la atención la ubicación del candidato, que no forma parte de la Cámara y del que todavía no se sabe dónde se sentará cuando no esté en la tribuna defendiendo su programa. Para recabar ideas para el discurso, que lleva preparando varias semanas, antes incluso de que Vox confirmara que iba a ser su candidato, Tamames ha pedido ideas a los ciudadanos para incorporarlas al discurso con el cual justificará la necesidad de desalojar ya a Pedro Sánchez de la Moncloa y de convocar elecciones anticipadas, propósito último de la iniciativa.