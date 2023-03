#TestDGT ¿Es recomendable tener cuidado al adelantar a unos ciclistas en ascensos prolongados?

A. No; los adelantamientos a ciclistas no implican riesgo

B. Solo si van bebiendo o comiendo

C. Sí, porque pueden realizar cambios bruscos de trayectoria por el esfuerzo