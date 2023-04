💬@helioroque_: "A los jóvenes no se nos da voz y no se nos tiene en cuenta. Estamos preocupados por muchos temas, no somos la generación de cristal. Estamos aquí para pelear como lo hicieron las generaciones anteriores."#Sumar2A || DIRECTO🔴https://t.co/tWsX9EdsNi pic.twitter.com/4gc5XESS32