El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, no piensa presentarse a las primarias que decidirán el candidato 'naranja' en las próximas elecciones generales y abandonará la política cuando acabe esta legislatura para regresar a su puesto en la Abogacía del Estado. Edmundo Bal, que era el vicesecretario general de Ciudadanos, sorprendió el pasado diciembre dando un paso al frente para optar al liderazgo del partido, en contra de la entonces presidenta, Inés Arrimadas, que quería otra candidatura.

En ese proceso interno, Bal fue derrotado por la lista 'oficialista' impulsada por Arrimadas, que se impuso con un 53% de los votos por el 40% del abogado del Estado. El resultado fue que una nueva Ejecutiva encabezada por Patricia Guasp y Adrián Vázquez.

«Decepción» con la renovación

Cuatro meses después, en declaraciones a 'The Objective', Bal admite su decepción con lo vivido en ese proceso y anuncia su intención de dejar la política en cuanto acabe la legislatura. Los estatutos aprobados en la Asamblea Extraordinaria con la que se puso fin a la refundación en enero establecen que el próximo candidato a la Presidencia del Gobierno ha de salir de unas primarias que, por el momento, no tienen fecha, aunque todo apunta a que se celebrarán en el segundo semestre de este año. Aunque en un principio Bal no descartaba volver a presentarse, con este anuncio de retirada de la polítíca ya se descarta de la carrera.

Aún no hay candidatos definidos para esta votación. La candidata natural es la portavoz nacional, Patricia Guasp, líder del partido, pero se resiste a clarificar si se presentará a la elección. Sí adelanta que se considera «legitimada» para continuar siendo la líder de su formación independientemente de si, como candidata en Baleares, obtiene malos resultados el próximo 28 de mayo. A parte de Guasp, no se conocen candidatos claros, aunque el nombre de la portavoz de Ciudadanos en el Congreso y exlíder, Inés Arrimadas, es la primera que suele salir en las quinielas.

Fichaje de Rivera

El exlíder de Ciudadanos Albert Rivera fichó a Edmundo Bal como independiente para las elecciones del 28 de abril de 2019, después de hacer sido destituido por el Gobierno del PSOE tras dirigir la Abogacía del Estado frente al procés independentista catalán. Con el tiempo, el abogado del Estado se afilió a la formación 'naranja' y tras la dimisiones de Rivera y su equipo ascendió a portavoz adjunto del grupo parlamentario en el Congreso. Cuando se convocaron elecciones anticipadas en Madrid y renunció Ignacio Aguado, la dirección le designó candidato, pero no logró representación en la Asamblea.

Sin embargo, como reconocimiento a su labor, Bal fue nombrado en mayo de 2021 vicesecretario general del partido, un cargo que perdió en las primarias de enero. Aun continúa como portavoz adjunto en el Congreso, aunque la dirección le colocó por encima a un coordinador afín a Arrimadas, el diputado Guillermo Díaz.

Aunque Bal va a agotar la legislatura, no se descarta que haya bajas en el grupo parlamentario antes de las elecciones generales, pues varios diputados ya han dejado caer su intención de volver al ejercicio de sus actividades profesionales.