El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los valencianos que no voten al PSOE el próximo 28 de mayo porque «gobiernan y no les repugna» con EH Bildu, que lleva en sus listas a quienes intentaron, ha dicho, el «asesinato» de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. «Solo por eso le pido a todos los hombres y las mujeres de la Comunidad Valenciana que no voten al PSOE de Valencia», ha exclamado Feijóo en un mitin en la capital valenciana junto a la candidata del PP a la alcaldía, María José Catalá, y el aspirante del PP a la Generalitat, Carlos Mazón.

El líder del PP se ha referido así a la candidatura de Sara Majarenas como número diez de la lista de Bildu a la alcaldía de Astigarraga, etarra que formó parte del comando Levante que tenía entre sus objetivos atentar contra Barberá. También lo ha denunciado Catalá, que ha calificado al PSOE y a Compromís de «compadres» de los «desgraciados» de Bildu y les ha pedido que condenen la presencia en las listas de este partido de etarras y condenados por asesinato. También Mazón ha denunciado el «cuajo» del partido abertzale. Noticias relacionadas La inclusión de condenados de ETA en las listas de Bildu agita el 'sus' nacional a la campaña del 28-M En su arenga, Feijóo ha desgranado hasta diecisiete motivos para «derogar el sanchismo» desde el sí es a sí a la vivienda, los pactos con independentistas o los impuestos y ha exclamado que «ni Sánchez ni los candidatos de Sánchez merecen el apoyo de los españoles». Y el actual presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, merece además una «derrota» «merecida y justa» según Feijóo porque la región no puede estar en los periódicos «porque haya una familia que haya utilizado concursos públicos sin publicidad ni concurrencia en su beneficio», en alusión a los contratos al hermano del líder del PSPV-PSOE. Feijóo ha asumido además compromisos en el caso de que sea presidente del Gobierno, como desbloquear la ampliación norte del puerto de Valencia o acabar el corredor mediterráneo y alcanzar un pacto del agua.