EN DIRECTO | Primera jornada tras el 28M

Reflexiones del presidente valenciano en funciones

El todavía 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha abogado por hacer autocrítica «desde la serenidad» tras los resultados electorales del 28M porque «todos habremos cometido algún error», ha dicho.

Asimismo, ha aseverado que el presidente del Gobierno central y líder de su partido, Pedro Sánchez, no le ha llamado tras conocerse los resultados de los comicios: «No he hablado con él, no he tenido oportunidad aún. No nos hemos llamado», ha aseverado.