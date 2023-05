La Ejecutiva de Izquierda Unida (IU) ha asegurado que Sumar y la candidatura de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, «son la mejor oportunidad» para la izquierda ante el adelanto de las elecciones generales, junto a un llamamiento a la confluencia de distintas formaciones progresistas en torno a ella para construir una «alternativa seria». Así lo ha planteado la dirección federal de la organización, que se ha reunido hoy, para concluir que Sumar y Díaz son la oportunidad de movilizar a los votantes de izquierda y que «no hay tiempo de lamentos» tras los comicios autonómicos y municipales del 28M, que han supuesto la victoria clara de la derecha.

«La política de izquierda necesita algo más que el gris de la gestión pública; necesita un proyecto político adaptado a esta época que sea capaz de despertar un sentimiento más movilizador que la simple y supuesta conciliación de intereses objetivos», ahonda la formación. Precisamente este lunes tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar a las urnas el 23 de julio, desde Sumar han indicado que ya están en conversaciones con todas las organizaciones progresistas para armar una candidatura amplia y desprendían optimismo, al entender que ya hay mucho trabajo avanzado con el diálogo previo.

En esta línea de apoyo claro de IU al proyecto de Díaz, su dirección ha subrayado que «solo desde la suma de organizaciones políticas y la sociedad civil» se podrá construir un proyecto «ilusionante». «Sumar y la candidatura de Yolanda Díaz son la mejor oportunidad para ofrecer ese proyecto de país y ganar las elecciones generales. Todavía hay una mayoría social que espera una nueva convocatoria que, con acierto, sirva no solo para defender los derechos conquistados que las derechas amenazan, sino para conquistar nuevos avances», ha ahondado la formación.

En cuanto a los comicios del 28M, IU ha reafirmado que los resultados son «muy negativos para las izquierdas», que arrojan una «honda preocupación sobre posibles consecuencias en cuanto a retrocesos democráticos y sociales».

«Las derechas conservadoras y reaccionarias, antes adyacentes y ahora solapadas, han avanzado conquistando mucho terreno a las fuerzas progresistas. Muchos gobiernos progresistas se han perdido. En definitiva, el saldo es pésimo», ha zanjado IU.

Por tanto, ha alertado de la «ola reaccionaria» mediante unas derechas que «están consiguiendo canalizar con acierto la frustración ciudadana y la desafección política». Mientras, ha reflexionado que la izquierda, en general, está en «un estado de confusión» dado que el balance positivo de los gobiernos progresistas no se ha rentabilizado en apoyo electoral. «Si decimos 'la verdad' y si aprobamos políticas en beneficio de la mayoría, pero luego resulta que no nos votan como esperamos, existe el riesgo de acabar echándole la culpa al votante. Un error infantil», ha subrayado para incidir en que el hecho de gestionar «mejor» la crisis, no significa que no haya impactos «severos» en la población.

Finalmente, IU ha reconocido que las derechas han construido «con éxito» una «narrativa contra el Gobierno de coalición que ha permeado en casi todas partes». «En este país la derecha nunca ha tolerado no ser quien mande y siempre ha construido sobre el resto un traje de 'anti-España' que opera muy bien en la dimensión identitaria», ha enfatizado. Por tanto, para IU ahora toca armar una «propuesta seria y solvente de proyecto de país». «No hay tiempo para lamentos, la convocatoria de elecciones generales nos emplaza a estar a la altura de nuestro país para defender que todas podamos tener una vida digna y con los derechos garantizados; nos emplaza a recuperar la iniciativa y salir a la ofensiva», ha zanjado la Ejecutiva de IU.