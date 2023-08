El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha calificado de «repugnante» el cartel utilizado para promocionar un festival en Aste Nagusia de Bilbao en el que figuraba la cara del líder de Vox, Santiago Abascal, con «un charco rojo» que pretendería escenificar el rastro de sangre que resultaría de pegarle un tiro en la nuca, y ha advertido de que «ese tipo de actuaciones» deben «desaparecer».

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea acordó abrir diligencias previas a raíz de la denuncia presentada por el partido político Vox por la difusión del cartel, y aunque rechazó suspender el acto, sí pidió informe a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Aburto ha afirmado que no ha visto el cartel que contiene la imagen de Santiago Abascal, aunque sí la noticia y también «cuál ha sido la reacción de lo servicios jurídicos de la Fiscalía, en este caso, para permitir ese concierto».

No obstante, ha afirmado que el cartel le parece «repugnante» porque al «adversario político hay que considerarle adversario político, evidentemente». «Yo con el señor Abascal no tengo absolutamente nada en común, en las antípodas, y creo que tiene muy pocos valores democráticos, si es que tiene alguno», ha añadido.

Finalmente ha asegurado que «ese tipo de actuaciones» no son «permisibles» y «deberían desaparecer». «Si estamos diciendo que determinadas cuestiones o valores que él propugna no tienen cabida, no los podemos utilizar para ir tampoco contra él», ha concluido.