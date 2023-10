Miles de personas participan este domingo en el centro de Barcelona en una manifestación convocada por Societat Civil Catalana en contra de la amnistía para los implicados en el proceso soberanista de 2017 en el marco de la investidura de Pedro Sánchez, una protesta que cuenta con el apoyo de los máximos dirigentes del PP, Vox y Ciudadanos. Entre estos dirigentes han acudido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso; el presidente andaluz, Juanma Moreno; el de Murcia, Fernando López Miras; el de Aragón, Jorge Azcón; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; el presidente del PPC, Alejandro Fernández; el líder de Vox, Santiago Abascal; el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, y el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa.

La marcha, con una gran presencia de banderas españolas -también camisetas y paraguas- y algunas catalanas y europeas, ha arrancado en la confluencia del Paseo de Gràcia con la calle Provença sobre las 12 horas y lleva como lema «No en mi nombre. No en el meu nom: ni amnistía ni autodeterminación», si bien la consigna más coreada ha sido "Puigdemont a prisión«. Cs ha repartido banderas con la española y la catalana a cada lado. Vox ha llevado a la protesta su propia pancarta bajo el lema »No a la amnistía. No al golpe de Sánchez«, en contra de las negociaciones del presidente del Gobierno con los independentistas para renovar en su cargo en su próxima investidura. También se han podido leer lemas como »La amnistía no es justicia«, »Ilegalizar partidos separatistas« o »Yoli al espacio«. También alguna pancarta en catalán, como »Aturem el cop" (Frenemos el golpe).

La presidenta de SCC, Elda Mata; el vicepresidente de esa entidad, Álex Ramos, y otros miembros de la Junta Directiva de Societat Civil Catalana encabezan la marcha, mientras que los representantes políticos que han participado en la movilización se han situado en un segundo plano. La multitudinaria marcha, que se espera que acabe en torno a las 14 horas en la confluencia de Paseo de Gràcia con la Gran Vía, se produce después de la movilización convocada por el PP que congregó a varios miles de manifestantes en Madrid el pasado 24 de septiembre.