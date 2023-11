Más de 1.500 personas vuelven a manifestarse el día del pacto PSOE-Junts

Unas 1.500 personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, se han concentrado este jueves frente a la sede del Parlamento Europeo en la capital para protestar contra la ley de amnistía justo en la jornada en la que se ha culminado el acuerdo entre PSOE y Junts. La concentración ha arrancado sobre las 19.00 horas con el lema 'Europa, detén la amnistía', convocada por la plataformas Libertad sin Ira, Pie en Pared, S'ha Acabat!, Neos, Voces Libres, Con la Libertad y Revuelta con el fin de «internacionalizar la situación de España». En distintas intervenciones, los convocantes han llamado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, «y a todas las instituciones y países democráticos», que «velen por la democracia en España». «Hoy más que nunca los jóvenes y la sociedad civil estamos unidos», han defendido los convocantes de la cita, quienes han incidido en que «España ha despertado ya» y «falta Europa».

«Europa, despierta», han apelado en una cita en la que se han podido leer carteles con escritos como 'SOS, Europe', 'Amnesty = impunity for terrorist' (Amnistía = impunidad para terroristas) o 'Stop this man' (Parad a este hombre), en referencia al presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. «España, una y no 51» o «el traidor, a prisión», han protagonizado también los gritos, entre otras proclamas, en una protesta que ha sido la primera frente a la sede de una institución europea en los siete días de manifestaciones. Entre los asistentes, han destacado los 'populares' Cayetana Álvarez de Toledo y Alfonso Serrano, que han sido recibidos entre aplausos.

Por otro lado, se ha mostrado apoyo al expresidente del PP catalán Alejo Vidal-Quadras, quien se encuentra herido tras recibir este jueves un disparo en la cara en plena calle. «Alejo somos todos», han clamado, recordando que precisamente el expolítico iba a cerrar el acto. Finalmente, un grupo de participantes se ha encaminado a la sede del PSOE, en la calle Ferraz, para unirse a la protesta que ahí se lleva a cabo. «Otra noche más, vamos a Ferraz», han clamado ocupando el Paseo de la Castellana que ha sido cortado a su paso.