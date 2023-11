El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha advertido que si «no hay avances suficientes» en sus acuerdos con el PSOE su formación podría sumar sus votos a los del Partido Popular en el Congreso de los Diputados para votar en contra de leyes como las de los presupuestos del Estado.

«Podríamos votar con el PP para derribar el presupuesto o por una resolución sobre Israel, donde nuestra posición en realidad está más alineada» con la del partido que encabeza Alberto Núñez Feijóo, dijo Puigdemont a 'Politico' durante la ceremonia celebrada anoche por este medio para desvelar su lista de las '28 personalidades más influyentes' de Europa en 2024, en la que el catalán figura en segundo lugar entre los nueve 'disruptores'.

Según ha informado este miércoles este medio, Puigdemont le dijo anoche al presidente del Partido Popular Europeo (PPE) y líder de ese grupo en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, que incluso podría llegar a un acuerdo con el PP para derrocar al gobierno del socialista de Pedro Sánchez a mitad de su mandato con una moción de censura.

Ahora bien, una eventual moción de censura sería una opción si Junts y el PP se pudiesen poner de acuerdo sobre un presidente del Gobierno independiente para sustituir a Sánchez.

«Pero para eso, el PP debe dar un paso hacia nosotros. No pueden seguir tratándome como a un terrorista», dijo a 'Politico' Puigdemont, quien recalcó que su único delito fue colocar urnas en el referéndum ilegal del 1-O.

En la misma línea, el eurodiputado de Junts y exconseller Toni Comín también advirtió recientemente de que «el PSOE debe estar preparado para tener muchos disgustos» en votaciones en el Congreso de los Diputados, si no llega a acuerdos con su formación.

En una entrevista con el diario Ara, Comín aseguró que, pese a haber votado a favor de la investidura de Pedro Sánchez, con el PSOE «no hay ninguna obligación de aprobarle nada, ni presupuestos, ni decretos, ni leyes, si en estos meses no se avanza» y prevé que la legislatura será «difícil, con unas negociaciones duras».

En su conversación anoche con Weber, Puigdemont desestimó las críticas del líder del PPE a su acuerdo con el PSOE y argumentó que «un referéndum consultivo» sobre la independencia catalana era posible si se acordaba políticamente, según la conversación escuchada por 'Politico' y en la que también participó Comín, quien insistió en que esa consulta era legal según la Constitución española.

En cuanto a la controversia sobre el término 'lawfare' que figura en el pacto político entre Junts y el PSOE, y que ha sido muy criticado por las asociaciones de jueces españoles, Puigdemont dijo que era una advertencia para aquellos jueces y políticos que, según él, se habían extralimitado en sus funciones.

«El término 'lawfare' es como la cabeza de caballo en 'El Padrino': es una advertencia de que hablamos en serio», sentenció en sus declaraciones a 'Politico'.

«En un guiño a los tiempos de polarización actuales, la lista (de los más influyentes en 2024) incluye no uno, sino dos secesionistas», explica 'Politico' sobre su selección para el próximo año.

Así, explica, está Puigdemont, «el catalán que logró asegurar una amnistía por una votación ilegal de independencia en 2017 -y tal vez incluso otra oportunidad de secesión- a cambio de apuntalar al primer ministro español, Pedro Sánchez», y el belga Tom Van Grieken, líder del partido de ultraderecha Vlaams Belang «que quiere convertir a Flandes en un Estado separatista» y que aparece el sexto en la lista de disruptores de Europa.

Detrás de Puigdemont, en el número tres de la lista de disruptores está el primer ministro húngaro, Víktor Orbán; seguido de la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock; y del presidente del Grupo Popular Europeo en la Eurocámara, el también alemán Manfred Weber, al que adjudican el apodo de 'El asesino del Pacto Verde', en alusión a la campaña que lanzó contra la ley de restauración de la naturaleza. La número uno de los disruptores es la 'banquera' del presidente ruso, Vladímir Putin, Elvira Nabiullina.