El Gobierno ha acordado con el PNV integrar los gravámenes a banca y energéticas en el régimen foral de las comunidades Vasca y Navarra y ampliar el contrato relevo, medidas que se incluirán en el decreto anticrisis que se aprobará este miércoles en Consejo de Ministros. Se trata de una petición que los nacionalistas vascos ya hicieron antes de la investidura de Pedro Sánchez.

Y es que, aunque la formación comparte la necesidad de que las empresas que estén obteniendo beneficios extraordinarios «arrimen el hombro», siempre se ha mostrado crítica con el diseño de estas prestaciones patrimoniales de naturaleza no tributaria, ya que los territorios forales no podían concertar estos tributos, es decir, no podían recaudar ni gestionar. También menciona el PNV que en la Comisión Mixta del Concierto y la Comisión Negociadora del Convenio tenían que negociar una determinada compensación económica sujeta a la voluntad de las partes.

«El pacto logrado subsana estos defecto de forma ya que se convertirán en tributos y se concertarán y convendrán con las haciendas forales», subraya el comunicado. La formación explica que los tributos serán concertados o convenidos, según corresponda, previa modificación del Concierto y Convenio en vigor, respectivamente, en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra.

No obstante, el PNV no da por definitivo su apoyo a la convalidación del decreto en el Congreso y definirá su sentido de voto «una vez se hayan estudiado en profundidad las medidas incluidas en el paquete aprobado». Además del traspaso de estos tributos, el PNV ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para que, en los Presupuestos Generales de 2024 se cree un incentivo por las inversiones estratégicas que realice el sector energético ante la posibilidad de una «ralentización» del gasto en transición ecológica.

En concreto, la bonificación «resultará de aplicación a los obligados al pago en el sector energético por las inversiones estratégicas que realicen desde el 1 de enero de 2024 en relación con las magnitudes a considerar respecto del año mencionado». La formación nacionalista recuerda que ya presentó una enmienda cuando se tramitaron estos impuestos para incentivar las inversiones en proyectos industriales que contribuyan a la transición energética y la descarbonización. «Pese a que en aquella ocasión la propuesta fue rechazada, ahora se logra que en los Presupuestos Generales del Estado se contemplen bonificaciones», apostilla el comunicado.

Rejuvenecer plantillas

Sumado a esto, la formación ha acordado con el Gobierno la prórroga del contrato relevo para el sector de la industria en 2024, con el objetivo de facilitar el rejuvenecimiento de las plantillas y la formación de las personas jóvenes. En opinión de la formación presidida por Andoni Ortuzar, esta fórmula supone la reducción de jornada del trabajador y el alta de otra persona que la sustituye parcialmente.

La duración del contrato debe ser igual a la del tiempo que le falta a quien se va a jubila para alcanzar esa edad de retiro, y tiene el objetivo de que la persona joven acabe ocupando el puesto de la persona que se jubila. Por otro lado, el PNV ha celebrado algunas de las medidas que se incluirán en el decreto anticrisis de este miércoles, como es la prórroga del 30% de descuento en los títulos de uso frecuento en el transporte público.