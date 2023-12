El Ministerio de Igualdad ha defendido a la nueva directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, tras las críticas de Sumar y de colectivos trans. Así, fuentes de este departamento han señalado a Europa Press que a García le avala su currículum, tanto en la empresa privada como en el ámbito público, como servidora pública, en la defensa de los derechos de las personas LGTBI.

En este sentido, desde Igualdad señalan que la trayectoria profesional de García, tanto en el ámbito privado como en las instituciones públicas, «ha estado siempre relacionada con la gestión de equipos y la consecución de objetivos vinculados a las políticas de igualdad poniendo especial atención a las áreas de deportes, juventud e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como la lucha contra la violencia de género».

Así, recuerdan que en 2015 fue designada diputada de Igualdad, Juventud y Deportes de la Diputación de Valencia, cargo que ocupó simultáneamente con el de Concejala de Igualdad y Comercio del Ayuntamiento de Xirivella (Valencia) hasta julio del 2019, entre otros puestos, mientras que como diputada creó la Red de Municipios contra la violencia de género de la provincia de Valencia, premiada por el Ministerio de Igualdad en 2022 y el Feminario de Valencia, espacio de debate feminista de ámbito nacional, así como el Congreso Internacional de Mujeres y Deportes.

Ha recibido múltiples reconocimientos por su trabajo, entre otros, el Premio Va de Dona de la Federación de Pilota Valenciana 2022; la Medalla e insignia de bronce al mérito deportivo 2019 en la categoría Personalidades de la Federación Española de Balonmano; el Premio Meninas 2018, concedido por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana por la lucha contra la violencia machista; y el Premio Dones Progressistes 2016, concedido por la Federació de Dones Progressistes de la Comunitat Valenciana.

Precisamente, este jueves la Federación Plataforma Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas pidieron a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que revocase la designación de García y que, en su lugar, pusiese al frente «a una mujer que defienda a todas las mujeres, también las trans». En este sentido, denunciaron que García «ha mantenido discursos abiertamente transfóbicos y antiderechos trans, durante la tramitación de la Ley Trans» e indicaron que «los recortes de derechos trans llevados a cabo por Ayuso, con la derogación de aspectos fundamentales de las leyes trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid y los argumentos esgrimidos para ello, están en los mismos marcos ideológicos que defiende Isabel García».

A los colectivos trans se les unió la portavoz de Sumar en materia de feminismo, igualdad y derechos y libertades LGTBI, Elizabeth Duval, que tildó de «vergonzoso» el nombramiento de Isabel García al frente del Instituto de las Mujeres. «Este nombramiento del Ministerio de Igualdad es vergonzoso y envía un mensaje lamentable. El Instituto de las Mujeres no puede estar dirigido por alguien que sostiene la conspiración del borrado de las mujeres y critica la dictadura queer», expresó en redes sociales Duval, que forma parte de la dirección provisional de Sumar hasta la celebración de su asamblea.

Por su parte, desde Sumar calificaron el nombramiento de «decepcionante» porque, a su juicio, la dirección del Instituto de las Mujeres «no puede estar en manos de quien menosprecia e insulta a las mujeres y las personas LGTBI». «La libertad es de todas, todos y todes, o no es de nadie», reivindicó el partido de Yolanda Díaz en X. En la misma línea se mostró también la eurodiputada y dirigente de Sumar María Eugenia Rodríguez Palop que pidió al Gobierno que revertiese el nombramiento. «La directora del Instituto de las mujeres no puede ser una tránsfoba ni apoyar las posturas delirantes que hemos sufrido en estos años. La transfobia no nos representa. No le hace justicia al feminismo, divide y confronta, excluye y denigra», denunció.

También la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, cuestionó la designación de la nueva directora del Instituto de las Mujeres, una «mala decisión» que les preocupa. «El Ministerio de Igualdad debe seguir profundizando en los derechos LGTBI y Trans. Más si cabe ahora, cuando gobiernos como el de Madrid los están recortando», trasladó la sucesora de Mónica García a través de la red social 'X' (antes Twitter).

La senadora de Más Madrid y activista trans, Carla Antonelli, reprochó también la elección de Isabel García, que ha «vejado» al colectivo, al frente de este departamento adscrito en Igualdad, junto a la etiqueta '#AsíNo'. «El Instituto de las Mujeres debe de ser para todas y cada una de las mujeres y esta mujer nos ha señalado a las mujeres trans, vejado e insultado: 'Dictadura queer / Lobby trans' / 'Sigues lanzando odio igual que los queer' / 'Puro delirio queer' / 'La teoría queer tiene como objetivo perpetuar el patriarcado'», lamentó.