El PP rebaja a «un café entre concejales» la reunión con Junts y no aclaran si Feijóo tenía conocimiento

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha insistido este miércoles en limitar a «un café entre concejales» la reunión mantenida con Junts en el mes de agosto en Barcelona y no ha aclarado si el líder de su formación, Alberto Núñez Feijóo, estaba enterado del encuentro porque «los concejales generalmente no llaman a Génova para decir que van a tomar un café». El concejal del PP en Barcelona, Daniel Sirera, ha confirmado que se reunió con Junts en la primera quincena de agosto, tras las elecciones generales del 23J, para explorar su apoyo a la investidura de Feijóo, pero que lo que la formación independentista pidió a los 'populares', amnistía y referéndum de autodeterminación en Catalunya, «era imposible de aceptar».

En rueda de prensa desde la sede nacional del PP, Tellado ha recalcado que la reunión no fue «una negociación», sino «un café» entre Sirera, un concejal de Junts y un diputado nacional del partido de Carles Puigdemont. «Un encuentro, un café», tras el que el también portavoz 'popular' en Barcelona escuchó las propuestas de Junts y sólo pudo «trasladarlas» porque «evidenciaron» que no era posible «ningún tipo de conversación» porque las «exigencias» eran «inconstitucionales e ilegales». Sobre si Feijóo era conocedor de la reunión, Tellado se ha limitado a responder: «era un café entre dos concejales de un ayuntamiento y generalmente los concejales de los ayuntamientos no llaman a Génova para decir al presidente que van a tomar un café», ha dicho.

González Pons

Además, requerido por el presunto encuentro que el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, habría mantenido con Junts también después de los comicios generales, el portavoz 'popular' en el Congreso se ha limitado a señalar que él lo desconoce y que «cada uno es dueño de su agenda», pero ha subrayado que los «políticos mantienen contactos con otros políticos en actos públicos, sociales o instituciones, reuniones formales e informales» que «hay que ver con normalidad». Tellado también ha insistido en reclamar al PSOE «explicaciones» de sus negociaciones con el partido de Carles Puigdemont y si llevaba «desde marzo» negociando el apoyo de Junts en una investidura de Pedro Sánchez. En esta línea, cree «una broma de mal gusto» que el PSOE les pida transparencia en sus contactos con Junts.

Mantenerse en el poder

Por otra parte, se ha mostrado convencido de que Sánchez «hará todo lo que esté a su alcance con tal de mantenerse en el poder», incluida la celebración de un referéndum de independencia como ansían los independentistas catalanes. Tellado ha asegurado que al PP le da «muy poca seguridad cualquier comunicación» respecto a esta cuestión por parte del PSOE puesto que «generalmente nos tienen acostumbrados a hacer lo contrario de lo que dicen que van a hacer». «La única esperanza», ha añadido el portavoz 'popular', es que Sánchez, «además de haber engañado a todos los que le han votado, también haya engañado a sus socios de gobierno, prometiéndoles cosas que finalmente no va a cumplir».

Precisamente, en su opinión, el hecho de que el presidente del Gobierno esté haciendo ahora cosas que dijo que no haría antes de las elecciones del 23 de julio explica el «grave desgaste» que está sufriendo el PSOE en los sondeos. «Todo lo que está haciendo el Partido Socialista en estos momentos está dañando su imagen pública y su credibilidad», ha insistido. En cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Tellado ha dicho que su partido tiene «la sensación» de que Sánchez no quiere renovarlo sino «controlarlo» y «lo que menos le preocupa es despolitizar» el sistema de elección de los jueces. Así las cosas, ha dejado claro que el PP está dispuesto a hablar si es para esa despolitización, siempre en presencia de la Comisión Europea. «Si Pedro Sánchez quiere hacer un paripé con el Partido Popular para justificar sus pactos con todos los partidos antisistema, que no cuenten con nosotros», ha recalcado.