La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha asegurado que el problema de la sanidad no está en facilitar al trabajador una autobaja, sino en agilizar el sistema para que los trabajadores enfermos puedan recibir atención médica cuando lo necesitan.

«Si eso va a suponer que se retrasa la posibilidad de acceder a la consulta del médico cuando estás enfermo no tendría ninguna razón de ser», ha dicho en referencia a la propuesta del Ministerio de Sanidad, que estudia la posibilidad de que se pueda autojustificar con una declaración responsable una baja por enfermedad leve en los tres primeros días de incapacidad.

A la salida de la reunión sobre salario mínimo, Vicente ha explicado que en CCOO no tienen conocimiento oficial de esta propuesta, aunque se ha mostrado favorable a abordar el análisis del sistema de bajas laborales.

Por su parte, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, no ha querido valorar la propuesta de Sanidad a la espera de conocer oficialmente su contenido, aunque en un comunicado posterior el sindicato ha recordado que su aplicación sería complicada en un sistema que opera a partir de una consulta inicial.

UGT recuerda que el periodo de baja laboral por incapacidad temporal (IT) comienza con la baja del médico o un justificante y que los primeros 3 días de baja no están cubiertos por la prestación por IT de la Seguridad Social, aunque muchos sectores han ido estableciendo en sus convenios colectivos que la empresa pague el salario, en su totalidad o en parte, desde el primer día de baja.

Desde el día 4 hasta el 20 de la baja, el empleado recibe un 60 % de la base reguladora de la prestación por IT y a partir del día 21 recibirá un 75 % de la base reguladora pagada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o la Mutua, aunque también hay convenios colectivos que mejoran esos porcentajes con cargo a la empresa