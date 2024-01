La vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, ha considerado este miércoles que el «Gobierno tiene que saber de primera mano qué medios necesitan». Vázquez se ha pronunciado de este modo después de que el Gobierno estatal indicase que ya tiene preparados los medios para intervenir en la limpieza del vertido de péllets en las costas gallegas cuando sean requeridos, pero está a la espera de que la Xunta concrete qué medios necesita y dónde debe intervenir.

Fuentes del Gobierno han señalado que a las once de la noche de este martes la Xunta todavía no había solicitado los medios estatales para limpiar las playas, a pesar de que su presidente, Alfonso Rueda, anunció a mediodía que quedaría activado el nivel 2 de emergencia. La conselleira de Medio Ambiente ha insistido en que es el Estado el que debe saber qué medios usar en el mar, ya que esta es «su competencia» y no la pueden «esquivar».

«Son ellos los que tienen que habilitar el dispositivo», ha incidido la vicepresidenta segunda de la Xunta, quien, además, explicó que Alfonso Rueda envió este martes una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que le pide «que ejerza las competencias que tenía que haber activado desde el minuto uno». Además, en la misiva le urge que actúen dentro del mar, «que es donde debemos rescatar los sacos antes de que lleguen a tierra», porque, en su llegada a las costas, al ser de un material de «rafia», se rompen y es ahí cuando se esparcen la granza por los arenales.

Por otro lado, la conselleira ha negado que en la Xunta hayan tardado demasiado tiempo en elevar el nivel de alerta y ha asegurado que se activó «desde el momento que se tiene conocimiento» del vertido. Con todo, ha dicho, el dispositivo se inició en el nivel cero, «que es de carácter informativo». En el nivel uno, la Xunta se coordinó con los ayuntamientos y ya, de forma posterior, se ha activado el nivel dos porque fue una «exigencia» del Gobierno para que enviasen medios a Galicia. A su juicio, «es increíble» que no haya habido antes esa colaboración institucional» pese a que, ha dicho, es responsabilidad del Gobierno lo que sucede en el mar.