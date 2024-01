Podemos ha decidido finalmente apoyar el decreto de las ayudas anticrisis después de alcanzar un acuerdo con el Gobierno para suspender hasta 2028 de los desahucios hipotecarios a familias vulnerables, sin embargo, la formación morada va a votar en contra del decreto que recoge la reforma del subsidio por desempleo.

Así lo ha anunciado en los pasillos del Senado la líder de Podemos, Ione Belarra. En concreto, la suspensión de los desahucios de vivienda habitual para familias vulnerables acordada con el Ejecutivo de coalición se articulará a través de una modificación de la de la ley para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Belarra ha detallado que el Gobierno se ha comprometido a tramitar el decreto como proyecto de ley, de manera que los grupos podrán plantear enmiendas.

Según Podemos, el compromiso es que ese proyecto de ley se tramitará en un plazo máximo de seis meses. Los morados también habían planteado al Gobierno la necesidad de limitar al 2 % el incremento anual de los alquileres, tanto para los contratos en vigor como para los nuevos, y de topar el margen comercial de los grandes supermercados para controlar el precio de los alimentos.

Podemos negocia y consigue la suspensión de los desahucios hipotecarios hasta 2028.



En el Gobierno solo manda Sánchez, pero en el Congreso hay que negociar y construir relaciones de respeto en el bloque progresista. Negociar para avanzar en derechos y llegar siempre más lejos — Irene Montero (@IreneMontero) January 10, 2024

El partido mantiene estas demandas y seguirá planteándolas durante el trámite parlamentario del decreto. Sin embargo, no ha sido posible un pacto relativo al decreto sobre la reforma del subsidio de desempleo puesto que el Ejecutivo no ha accedido a «retirar el recorte en las pensiones de las personas que cobran subsidio de 52 años». «No tenemos un compromiso por escrito de que se fuera a retirar el decreto y de que volviera sin ese recorte, por lo que no podemos votar a favor de ese decreto como era nuestra voluntad», ha indicado Belarra, dejando claro que lo rechazarán.