Francisco Martínez, el que fuera número dos del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, ha negado este martes la existencia de la denominada Operación Cataluña o que se realizaran investigaciones prospectivas sobre el independentismo, aunque sí ha admitido indagaciones basadas en indicios de comisión de delitos. En una entrevista en RAC1, el exsecretario de Estado de Seguridad y mano derecha de Fernández Díaz entre 2012 y 2016 ha negado «radicalmente» la existencia de la Operación Cataluña y, por tanto, que él fuera su «cerebro», como se ha apuntado en ocasiones.

«No existió nunca una Operación Cataluña entendida como una preparación, unos antecedentes, una ejecución, un reparto de roles... No, radicalmente, no», ha subrayado Martínez, quien además ha calificado como «muy desafortunado» el término Operación Cataluña.

«Los que estábamos en el Ministerio del Interior no tuvimos suficiente habilidad para desmentirlo en su momento», ha agregado.

Sí ha admitido, en cambio, la existencia de investigaciones y de actuaciones policiales sobre el independentismo basadas en indicios de comisión de delitos, como actividades contra el orden constitucional.

«Nunca se me informó ni se me puso sobre la mesa ninguna investigación que no estuviera basada en indicios de comisión de delitos», ha insistido, negando de nuevo que hubiera investigaciones prospectivas -jamás, ha recalcado-, que «no solo están prohibidas en España, también en cualquier Estado de derecho».

El exnúmero 2 de Interior ha resumido así que «no existió nunca nada parecido (a una Operación Cataluña). Lo que hubo fueron actuaciones policiales para prevenir delitos». No obstante, ha matizado que «sí es cierto que en las investigaciones en el ámbito de la policía judicial, muchas veces, a lo largo del proceso, se plantean dudas sobre la credibilidad de las pruebas o los informadores. Es habitual en este tipo de procesos». Preguntado si pondría la mano en el fuego por Jorge Fernández Díaz, ha contestado: «Ni por él ni por nadie. Por mi sí».