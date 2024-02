La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este lunes al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, al subrayar que siempre ha dicho exactamente lo mismo sobre la amnistía y ha recriminado al PSOE y Vox «ir de la mano» contra los 'populares', al tiempo que ha defendido que con Junts no iría «ni a la vuelta de la esquina».

«Yo he oído a Feijóo decir exactamente lo mismo: no a los indultos, no a la amnistía, sí a la defensa del poder judicial, sí a seguir investigando las posibles conexiones de Putin con el independentismo catalán», ha indicado la presidenta regional en declaraciones a 'Telecinco' recogidas por Europa Press. Todo ello ante las informaciones recogidas por varios medios de comunicación acerca de que, según fuentes del PP, Feijóo estaría abierto a un indulto a Puigdemont condicionado a que sea juzgado y a que rechace la vía unilateral.

Según las mismas fuentes, el partido habría estudiado el encaje de una posible amnistía durante las negociaciones para la investidura de Feijóo aunque la habría descartado en «24 horas». Feijóo intentó este domingo zanjar la crisis abierta sobre el posible indulto a Puigdemont mediante unas declaraciones a los medios en Ferrol. «Voy a ser lo suficientemente contundente: yo he dicho que no, dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía».

En este sentido, la jefa del Ejecutivo autonómico ha recalcado que Vox y el PSOE «se están agarrando un clavo ardiendo», sobre todo en la recta final de la campaña donde se quedan fuera de todo, ante un Feijóo que no ha dicho «nada distinto» y defiende que no se dan «las condiciones» para el indulto. Así, ha censurado que el «equipo de opinión sincronizada de la Moncloa» trate de «darle la vuelta a esta situación» para «mantenerse en el poder».

«La diferencia es que ahora mismo no es un trilero el que te está haciendo el juego, es que son 22 ministros, más los delegados del Gobierno, más Púmpido, más el fiscal del Estado diciendo dónde está la bolita» y «cuando te llevas las manos a los bolsillos no te quedan ni los zapatos, ni la cartera, ni el móvil», ha dicho. En esta línea, ha remarcado que el PP «no ha hablado de ningún tipo de indulto» y que «tendría que haber unas circunstancias que no se están dando». Al hilo, ha subrayado que «se está montando un pollo» para debilitar al PP, «teledirigido» desde Moncloa.

«Creo que ha sido muy claro el presidente del PP en todo momento; no sería capaz de ni siquiera pretender una amnistía ni indultos para gente que ha cometido esos graves delitos, ni jamás podría depender su gobierno de los votos de alguien que ha atentado contra la libertad, la prosperidad, la convivencia y todo lo que hemos visto en Cataluña», ha subrayado. Así, Ayuso ha defendido que con Junts «ni a la vuelta de la esquina». «Yo he entendido en algunos casos a lo largo de la historia algunos indultos que se han concedido, pero a gente que además se atenta abiertamente contra España con el dinero de todos, las ganas de todos, ni agua, ni agua. Esto se tiene que cortar de raíz ya», ha enfatizado Ayuso, quien ha recalcado que el PP se juega mucho en Galicia.