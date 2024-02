La exvicepresidenta Carmen Calvo ha renunciado a su escaño en el Congreso para ser la candidata del Gobierno a presidir el Consejo de Estado en sustitución de la exministra Magdalena Valerio, cuyo nombramiento fue anulado por la Justicia. La socialista ha renunciado al escaño. La candidata será propuesta este martes por el Consejo de Ministros, según han confirmado fuentes socialistas, y, antes de que su designación sea oficial en el BOE, deberá pasar examen de idoneidad en el Congreso.

Carmen Calvo, natural de Cabra (Córdoba) y catedrática de Derecho Constitucional, ha sido doce años diputada del Congreso en tres etapas distintas: primero por su Córdoba natal entre 2004 y 2011, después volvió por Madrid con Pedro Sánchez entre 2019 y 2023, y en las últimas elecciones renovó escaño, pero ahora por Granada. Actualmente presidía la Comisión de Igualdad. Su trayectoria en la Administración arranca en la Junta de Andalucía como consejera de Cultura en el Gobierno andaluz de Manuel Chaves durante ocho años y en 2004 es llamada a Madrid por José Luis Rodríguez Zapatero como ministra de Cultura. Es Pedro Sánchez quien la repesca en 2018 como vicepresidente en su gobierno monocolor del PSOE y después en la primera etapa del Ejecutivo de coalición con Unidas Podemos. Fue cesada en la crisis de gobierno de julio de 2021.

Como vicepresidenta y después como presidenta de la Comisión de Igualdad, Carmen Calvo no ocultó sus discrepancias con el feminismo 'morado' liderado por Irene Montero, y criticó abiertamente la 'ley trans' hasta el punto de romper la disciplina de voto y abstenerse cuando el PSOE votaba sí. Con el nombramiento Carmen Calvo se cubre el vacío creado tras la decisión del Tribunal Supremo de anular la designación de Magdalena Valerio por no cumplir el requisito de "jurista de reconocido prestigio". Calvo no será la primera exvicepresidenta que preside el Consejo de Estado, pues antes de Magdalena Valerio estuvo al frente del órgano consultivo María Teresa Fernández de la Vega, que había sido vicepresidenta primera con Rodríguez Zapatero.