La presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la que Podemos pidió amparo tras denunciar el desalojo de los despachos que venían ocupando sus diputados antes de romper con Sumar, se ha reafirmado en que la reubicación se comunicó a los parlamentarios morados en tiempo y forma, mientras que desde la formación de Ione Belarra insisten en que se produjo un «posible delito» porque se entró en sus antiguas dependencias sin permiso.

Podemos, que dejó el grupo parlamentario de Sumar y se integró formalmente en el Mixto a finales diciembre, denunció la semana pasada ante la Policía y ante la Presidencia el acceso «irregular» a las dependencias que venían ocupando sus diputados y la extracción de sus objetos personales a una zona común del Congreso. Tras su salto al Mixto, la Mesa del Congreso acordó su cambio de ubicación. En concreto, fue el 30 de enero cuando el secretario general de la Cámara, Fernando Galindo, redactó un escrito dando cuenta de la decisión de modificar la distribución de espacios y asignar al Grupo Mixto los despachos 53 y 56 de la planta tercera bis, que anteriormente pertenecían a Sumar.

Salas multiusos

No obstante, desde las filas moradas alegaron que no tuvieron ese escrito hasta después de que se entrara en sus despachos y que las nuevas estancias que se les asignan son salas multiusos, no despachos para los parlamentarios. Además, señalan que el escrito no refiere nada de que tuvieran que dejar las dependencias que estaban utilizando ni se alude a los nuevos que ocuparían. Los despachos del Congreso no son personales, sino que la Cámara los asigna a los grupos parlamentarios en función de un acuerdo de distribución que se cierra al inicio de cada legislatura.

Y cuando hay relevos o cambios de un grupo a otro, se da un tiempo para desalojarlos y efectuar la mudanza. Desde la Presidencia del Congreso insisten en que la reubicación se comunicó en tiempo y forma y se remiten, en todo caso, a la investigación policial que pueda derivarse de la denuncia interpuesta por Podemos en la Comisaría de la institución parlamentaria.

«Se trata de un hecho muy desagradable, no simplemente de un cambio de despachos», ha remarcado este martes en rueda de prensa el portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, incidiendo en que les sacaron a un pasillo de paso sus enseres personales. «Esto no es un problema entre partidos sino que estamos hablando de un posible delito que tiene que investigar la Policía», ha agregado. De su lado, el secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de En Comú, Gerardo Pisarello, se ha remitido a las explicaciones ofrecidas por Armengol y ha mostrado su deseo de que este episodio «se aclare lo antes posible».