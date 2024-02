Una jueza rechaza que haya delito en el apaleamiento a un muñeco que representaba a Pedro Sánchez durante la protesta organizada la pasada Nochevieja frente a la sede del PSOE en Madrid, donde «lo más violento fue golpear a una piñata» que «en ningún caso», asegura, se parecía al presidente del Gobierno. «El acto más violento realizado por los asistentes fue golpear una piñata o muñeco de cartón, que representa una figura con apariencia de varón unicejo, con orejas prominentes y nariz larga».

«En ningún caso su apariencia reproduce la imagen del Presidente del Gobierno», señala la titular del juzgado de instrucción número 23 de Madrid en el auto donde archiva la investigación. La magistrada ha decretado el sobreseimiento del caso al estimar que los hechos no constituyen un delito de odio y argumenta que considerarlos como delito «sería perjudicial para el pluralismo, la tolerancia y el espíritu que sustenta una sociedad democrática, como la nuestra».

En su auto, al que ha tenido acceso EFE y que el PSOE ya ha anunciado que recurrirá, la jueza argumenta que las expresiones que se profirieron no incitan al odio ni hacia Sánchez ni hacia el partido y, por tanto, «no deben ser perseguidas». «Quizás no esté bien visto desde un punto de vista cívico, y el lenguaje sea vulgar y soez, y evidentemente podrían ser censurables desde esta perspectiva, pero la falta de educación no es delito. Puede ser desagradable para el aludido o sus partidarios, pero no es delito», incide.

Según la magistrada, los asistentes y «quizá» quienes publicaron los vídeos en redes «participan de alguna manera en un acto festivo en el que utilizan expresiones despectivas como muestra de rechazo a alguna acción del aludido», aunque no descarta que los que emitieron los vídeos pudiesen obedecer a «la intención de reproducir las imágenes por su originalidad o por cualquier otro motivo». Y destaca la fecha de la protesta organizada en la madrileña calle Ferraz, el 31 de diciembre, en un «ambiente festivo» -repite- y «probablemente después del consumo de bebidas alcohólicas».

«Patriotas fostian una piñata Sánchez en la Nochevieja de calle ferraz (sic)» o «Nochevieja patriótica 2023/2024 en ferraz» son algunas de las expresiones a las que hacen referencia los vídeos publicados sobre la protesta. La jueza relata que el convocante de la protesta comunicó a la Delegación del Gobierno la organización de una «concentración pacífica» el 31 de diciembre del año pasado «con el fin de celebrar el año nuevo» y que se «desconoce la ideología» de los asistentes ni se les vincula con ningún grupo.

Reflexiona asimismo sobre la libertad de expresión, que «comprende la crítica» aun «cuando sea desagradable y pueda molestar» y subraya que «en una sociedad democrática no se puede entender que toda persona que realiza una crítica a terceros deba ser perseguido penalmente». El PSOE llevó estos hechos ante el ministerio fiscal por un delito de odio, si bien la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó recientemente las pesquisas que tenía abiertas al constatar que había una causa abierta en el juzgado de instrucción 26 de Madrid.